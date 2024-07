Gemeinderat Donaueschingen: Stadt will mehr Trinkbrunnen aufstellen

1 In der Donaueschinger Kernstadt können Passanten aus zwei Brunnen Trinkwasser ziehen, hier jener beim Irmapark. Wenn es nach den Wasserwerken geht, soll es künftig weitere Stellen mit kostenlosem Trinkwasser geben. Foto: Guy Simon

Zwei Stellen in der Innenstadt gibt es schon. Weitere könnten hinzukommen, aber das kostet. Nicht jeder Gemeinderat findet die Idee gut.









Der Klimawandel bringt vieles durcheinander. Er sorgt für Naturkatastrophen, die auch in der Region spürbar werden. Man denke nur an die zunehmenden Starkregen-Ereignisse. Innerhalb kurzer Zeit prasseln 50 Liter pro Quadratmeter auf die Erde, was dazu führt, dass Kanäle über- und Keller volllaufen. Und dann ist da noch die Hitze. Die Temperaturen schießen im Sommer in nie gekannte Höhen.