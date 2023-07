Auswirkung deutschlandweit – und damit auch auf Dobel: Bauamtsleiter Jürgen Gall informierte in der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien über das Kippen des Paragrafen 13b des Baugesetzbuches (BauGB) durch das Bundesverwaltungsgericht als höchster Instanz. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte gegen den Paragrafen erfolgreich geklagt, der unter bestimmten Voraussetzungen Bauen im Außenbereich im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung ermöglichte. Jetzt ist der Paragraf erst mal vom Tisch. Argument der Naturschützer: Stopp dem Flächenfraß.

Beide Baugebiete betroffen

Für den BUND ein Erfolg, für Kommunen wie auch Dobel und bauwillige Privatleute dramatisch: Nicht nur das teilweise in der Kritik stehende Baugebiet „Höhenstraße - Am Waldrand“, zu dem der Bürgerentscheid kommt, sondern auch das bisher praktisch durchgewunkene „Burkhardtsfeld“ sind nun in Frage gestellt. Erst im November 2022 hatte der Dobler Gemeinderat erneut für beide Gebiete Aufstellungsbeschlüsse gefasst, um in jedem Fall noch im Geltungsbereich des Paragrafen 13b BauGB zu bleiben. Der Satzungsbeschluss, also Bebauungsplan mit sämtlichen Festsetzungen, müsste bis Ende Dezember 2024 gefasst sein – das war so bis zur Urteilsverkündung. Jetzt, so Gall, sei dies alles in Frage gestellt. Man warte noch auf die Urteilsbegründung.

Kein Neubau mehr ohne Umweltprüfung im Außenbereich, klärte Gall auf – das betreffe neben rund 800 weiteren, laufenden Verfahren auch die beiden geplanten Dobler Baugebiete. Wahrscheinlich müsse jetzt ein förmliches Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden, was eine zeitliche Verzögerung von mindestens noch einmal einem Jahr bedeute.

Auch die bereits mit erheblichem zeitlichen und finanziellen Aufwand geleisteten Vorarbeiten wie Lärm- und Artenschutzgutachten stünden infrage. „Wir beginnen wohl von vorne mit dem Bauleitplanverfahren, sozusagen „zurück auf Los“, erläuterte der sichtlich frustrierte Amtsleiter.