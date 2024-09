1 Der neue Bürgermeister Felix Hezel beobachtet die Sitzung aus den Zuschauerrängen (im Hintergrund). Foto: Schmidt

Zum ersten Mal tagte der neue Dietinger Gemeinderat, zum ersten Mal im Mensaanbau der Schule und zum letzten Mal mit Bürgermeister Frank Scholz.









Link kopiert



Nach 24 Jahren beendete Bürgermeister Frank Scholz am Mittwoch zum letzten Mal eine Gemeinderatssitzung. Scholz stellte sich nicht in den Mittelpunkt. Es war ein stiller Abschied aus einem Amt, das Scholz so viele Jahre bekleidet hatte. Doch die großen Reden werden folgen.