Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand eine Sitzung des Bauausschusses statt. Dort wurde das Einvernehmen erteilt für die geplante Errichtung einer Saunaanlage im Ulmenring in Dietingen und zum Neubau einer Kalthalle in der Dietinger Fronstraße.

Lebensmittelmarkt-Umbau wird abgelehnt

Einer Teil-Nutzungsänderung bezüglich des Einbaus von Büro- und Sozialräumen im Obergeschoss in der Rotenzimmerner Grundstraße wurde zugestimmt. Außerdem sollen bauliche Anlagen am Bettenberger Hof in Rotenzimmern abgebrochen werden.

Zum Antrag auf den Umbau eines Lebensmittelmarkts zu vier Wohneinheiten mit Pflege-zimmern in der Schmiedestraße in Dietingen versagte der Bauausschuss das baurechtliche Einvernehmen und verwies auf Überschreitungen der Baulinien.

Maßnahmen werden erarbeitet

In der anschließenden Gemeinderatssitzung ging es unter anderem um Starkwasserereignisse. Aus der Mitte des Gremiums wurde berichtet, dass sich die Arbeitsgruppe „Starkwasser“ im Ortsteil Böhringen mit weiteren Maßnahmen bis hin zur Beschaffung von mobilen Sicherungssysteme befassen wird. Hierüber soll in einer Sitzung des Gemeinderats im zweiten Halbjahr informiert werden.

Zu beachten bleibe, dass Hochwasserschutzmaßnahmen zugunsten einer Bachangrenzerseite nicht zu Lasten der auf der anderen Gewässerseite beheimateten Anwohner gehen dürfen, hieß es. Oftmals handle es sich beim Hochwasserschutz um hochkomplexe hydraulische Modelle, die im größeren Zusammenhang zu betrachten sind.

Keine weitere Vorstellung geplant

Auch die bevorstehende Bürgermeisterwahl am Sonntag, 7. Juli, trieb den Gemeinderat um. Auf Anfrage aus dem Gremium erläutert Bürgermeister Frank Scholz, dass für den Fall einer Stichwahl unter zwei Bewerbern keine weitere öffentliche Bewerbervorstellung eingeplant ist. Dies begründete er mit der knappen Zeit, der Einhaltung von Fristen und weiteren Aspekten. Es obliege den jeweiligen Bewerbern, im Falle einer Stichwahl gegebenenfalls selbst Informationsangebote zu machen.

Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 17. Juli im Rat- und Bürgerhaus in Rotenzimmern statt. Dabei tagt zunächst das scheidende Gremium, bevor es verabschiedet wird und der Gemeinderat in seiner neuen Zusammensetzung die Tätigkeit in der neu beginnenden Legislaturperiode aufnehmen wird.