Dietingens Bürgermeister Frank Scholz ehrte im Namen des Gemeindetags Baden-Württemberg langjährig kommunalpolitisch aktive Mandatsträger. Außerdem standen Abschiede an.

Für 20-jährige kommunalpolitische Tätigkeit erhielt Klemens Schmid eine Urkunde und Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg. Klemens Schmid gehörte 20 Jahre dem Gemeinderat und 15 Jahre dem Ortschaftsrat Dietingen an. Er bekleidete in den vergangenen fünf Jahren die Funktion des Ortsvorstehers des Ortsteils Dietingen.

Für 25-jährige kommunalpolitische Tätigkeit wurde Georg Schneider dieselbe Ehrung zu teil. Georg Schneider schied nach 25 Jahren als Mitglied des Ortschaftsrats Dietingen und fünfjähriger Zugehörigkeit aus dem Gemeinderat aus.

Klaus Häsler und Gerhard Schneider

Ebenfalls für 25-jährige kommunalpolitische Tätigkeit erhielt Klaus Häsler eine Ehrung. Klaus Häsler gehörte 25 Jahre dem Gemeinderat und dem Ortschaftsrat Irslingen an. Als Ortsvorsteher trug er 20 Jahre Verantwortung für die Gemeinde und Irslingen.

Eine besondere Ehrung für 35-jährige kommunalpolitische Tätigkeit erhielt Gerhard Schneider. Gerhard Schneider gehörte 25 Jahre dem Gemeinderat und 35 Jahre dem Ortschaftsrat Dietingen an und war lange Jahre zugleich Bürgermeister-Stellvertreter.

Die Geehrten erhielten die Urkunde und Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg sowie ein Präsent der Gemeinde. Sie erhielten einen langanhaltenden Applaus von den Ratsmitgliedern und den Zuhörern.

Abschiede stehen an

Bürgermeister Frank Scholz erklärte, dass zum Ende dieser Legislaturperiode neun Mit glieder des Gemeinderats – zwei zugleich Ortsvorsteher – sowie zwei beratende Ortsvorsteherinnen zu verabschieden sind. In seiner Ansprache ging der Vorsitzende darauf ein, dass eine interessante und manchmal auch bewegte Zeit zu Ende ging. Er sprach den scheidenden Mitgliedern des Gemeinderats den Dank der Gemeinde aus und bedankte sich außerdem bei den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern für deren engagierte Tätigkeit in der vergangenen Amtsperiode.

Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen

Für die Ratsmitglieder Klaus Häsler (Irslingen) und Klemens Schmid (Dietingen-Ort) endete zugleich die Amtszeit als Ortsvorsteher. Für Martina Stier (Böhringen) sowie Angela Seemann (Rotenzimmern), die dem Gemeinderat in der vergangenen Legislaturperiode beratend zur Verfügung standen, endet ebenfalls die jeweilige Tätigkeit als Ortsvorsteherin.

Thomas Held zog in der laufenden Legislaturperiode im Januar 2022 als Nachrücker in den Gemeinderat ein und gehörte fünf Jahre dem Ortschaftsrat Böhringen an.

Catrin Hils scheidet nach fünf Jahren aus dem Gemeinderat aus. Ebenfalls fünf Jahre war sie im Ortschaftsrat Böhringen aktiv. Ebenfalls nach fünf Jahren scheidet Reto Kleser aus dem Gemeinderat aus.

Klemens Schmid, Klaus Häsler, Gerhard Schneider und Georg Schneider erhalten von Bürgermeister Frank Scholz die Urkunden überreicht (von links): Foto: Gemeinde

Christoph Dresel gehörte fünf Jahre dem Gemeinderat an und war 15 Jahre Mitglied des Ortschaftsrats Böhringen.

Bettina Baur war insgesamt zehn Jahre kommunalpolitisch aktiv, hierbei jeweils zehn Jahre als Gemeinde- und Ortschaftsrätin und in dieser Zeit fünf Jahre als Ortsvorsteherin des Ortsteils Dietingen.

Georg Schneider schied nach fünfjähriger Zugehörigkeit aus dem Gemeinderat aus. 25 Jahre lang war er Mitglied des Ortschaftsrats Dietingen.

Beeindruckende Zahlen

Klemens Schmid gehörte 20 Jahre dem Gemeinderat und 15 Jahre dem Ortschaftsrat Dietingen an. Er bekleidete in den vergangenen fünf Jahren die Funktion des Ortsvorstehers des Ortsteils Dietingen und hatte die schwierige Aufgabe, die Auflösung des Ortsteilgremiums zu begleiten.

Klaus Häsler gehörte 25 Jahre dem Gemeinderat und dem Ortschaftsrat Irslingen an und erfüllte 20 Jahre das Amt des Ortsvorstehers im Ortsteil Irslingen mit viel Hingabe und Engagement.

Gerhard Schneider gehörte 25 Jahre dem Gemeinderat und 35 Jahre dem Ortschaftsrat Dietingen an und war damit maßgeblich an der Entwicklung der Gemeinde beteiligt.