Gemeinderat: Die Talfahrt des Eutinger Haushalts

Rote Zahlen, sattes Minus und kein Ende. Die Vereinsförderung wird halbiert: 50 Cent statt einen Euro pro Einwohner für Vereine und Bürgerschaftliches Engagement-Mittel.
Die Talfahrt des Eutinger Haushalts nimmt vorerst kein Ende – und einige der Ratsmitglieder warnen sogar davor, dass am falschen Ende gespart wird. Denn: Künftig bekommen die Ortsteile Eutingen, Göttelfingen, Rohrdorf und Weitingen nurmehr 50 Cent anstatt wie bislang einen Euro pro Einwohner für die Vereine und für BE-Mittel, also finanzielle Mittel, die dem Bürgerschaftlichen Engagement zugute kommen können.