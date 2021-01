Gemeinderat debattiert Keine Luftfilteranlagen an Rottweiler Schulen

Bernd Pfaff, als Fachbereichsleiter zuständig für die Schulverwaltung, meldete Bedenken an, was die Möglichkeiten der Stadt angeht, Extrabusse zu organisieren. Der Schülerverkehr sei in den Nahverkehr des Kreises integriert, zudem habe Rottweil 60 bis 70 Prozent auswärtige Schüler. Auch Peter Hauser von der Stadtbau zeigte sich bezüglich der Luftfilteranlagen wenig begeistert. Deren Wirksamkeit sei fraglich und ersetze das Lüften gemäß ausdrücklichem Hinweis des Umweltbundesamts nicht. Bei kleineren Geräten bräuchte man sechs für ein Klassenzimmer, größere seien recht laut – insgesamt müsste die Stadt 200 Klassenzimmer ausstatten. Er schlug vor, bei den Schulen abzufragen, ob im Einzelfall, eventuell bei Prüfungen, Bedarf besteht.

100.000 Euro vom Land

Damit kam er Arved Sassnick (SPD+FFR) entgegen, der eben diese Forderung stellte. Die FDP gehe das Thema falsch an, so Sassnick. "Gut gemeint", urteilte Günter Posselt (CDU). Das Geld jetzt in Provisorien zu stecken, sei aber zu kurz gedacht. Peter Schellenberg (FWV) merkte an, dass die Verschiebung einer Straßenbaumaßnahme keine schlüssige Gegenfinanzierung sei. Und für Ingeborg Gekle-Maier (Grüne) schwingt beim FDP-Antrag der Landtagswahlkampf mit – auch wenn zweifellos wichtig sei, dass es wieder Präsenzunterricht geben kann.

Oberbürgermeister Ralf Broß verwies darauf, dass vom Land bereitgestellte Mittel von 100.000 Euro an den Schulen in Spuckschutzscheiben für Lehrerpulte, Maßnahmen in Verwaltungsräumen und in Desinfektionsmittel investiert werden. Der Antrag wurde klar abgelehnt.

Ihren Antrag, 5000 Euro für die Ausbildung von Digitallotsen in der Verwaltung einzustellen, zog die FDP wieder zurück. OB Broß und Fachbereichsleiter Herbert Walter versicherten, dass das Thema bereits im Haushalt abgedeckt ist – speziell auf die Stadt Rottweil zugeschnitten.

Keine Stelle fürs Klima

"Gut gemeint – aber nicht nötig" lautete das Credo auch für den Antrag der Grünen, die Stelle eines Klimaschutzmanagers zu schaffen. Dieses Thema brauche "ein Gesicht", forderte Grünen-Stadträtin Gabriele Schneider. Die Stelle, die im Bereich Wirtschaftsförderung als Ersatz für die Wiederbesetzung der bisherigen Stelle von Ines Gaehn zu schaffen sei, wäre auch in Bezug auf die Landesgartenschau sinnvoll und verschaffe der Verwaltung Luft. Und es sei eine Förderung von 65 Prozent in Sicht.

Das die Stadt Rottweil beim Thema Klima auch ohne "Manager" in vielen Bereichen vornedran ist, befand nicht nur die Verwaltung. Man war sich quer durch die Fraktionen recht einig, dass man bei diesem Thema "auf einem guten Weg" ist, wie Michael Gerlich (FDP) erklärte. Reimond Hoffmann (AfD) bezeichnete eine solche Stelle als "Steuergeldverschwendung" und Peter Schellenberg (FWV) befürchtet, dass ein Klimaschutzmanager eher aufhält. Auch Bürgermeister Christian Ruf verwies auf die begrenzten Kapazitäten in der Verwaltung. Die Stelle sei "sicher sinnvoll", aber man müsse auch die Nachhaltigkeit des Haushalts im Blick haben. Der Antrag fiel durch.

Auch der Antrag der Grünen, die Stadt Rottweil möge der "Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg" beitreten und so zahlreiche Synergieeffekte nutzen, wurde abgelehnt. Nicht notwendig und eher blockierend, so das mehrheitliche Urteil.

Flächen bei Klinik im Blick

Und dann ging es plötzlich noch um mögliche Grundstücksgeschäfte, die sonst eigentlich in nicht öffentlicher Sitzung beraten werden. Die CDU-Fraktion forderte, die Stadt soll Verhandlungen mit dem Landkreis über den Erwerb oder die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der Grundstücke an der Nussallee – hinter der Helios-Klinik – aufnehmen. Dies sei aufgrund einer möglichen weiteren Wohnbauentwicklung perspektivisch wichtig, betonte Monika Hugger. Es handelt sich um 26 000 Quadratmeter, deren Erschließung "eine Herausforderung" sei, so Bürgermeister Christian Ruf. Dennoch werde man beim Landkreis diesbezüglich anklopfen. Konkrete Mittel für einen möglichen Kauf werden – auf dringende Empfehlung von OB Broß und Ruf – aber nicht in den Haushalt eingestellt. Pauschale Mittel seien vorhanden. Der Gemeinderat stimmte dieser Marschroute zu.

Die Grundsatzfrage

Eine große Debatte gab es um den Antrag der Freien Wähler, der die Grundsatzfrage aufwarf: Muss der Haushalt 2021 angesichts der eingeplanten Schuldenaufnahme in den nächsten Jahren generell noch einmal auf den Prüfstand? Die Fraktion forderte eine externe Prüfung. Über die Beratung werden wir noch ausführlich berichten. Nur soviel: Die Mehrheit des Gemeinderats traut auch sich selbst und der Verwaltung die nötigen Kompetenzen zu.