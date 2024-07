1 Der neugewählte Gemeinderat hat am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen. Das Bild zeigt das Gremium – Olaf Gauß, Eckard Kraft, Sandra Wager, Verena Holzer, Thomas Steinke, Marian Kraft, Christine Banholzer und Tobias Wager (von links) – zusammen mit Bürgermeister Hans Joachim Lippus. Foto: Schweizer

Bauland, Breitband und LED-Technik: Dautmergens Bürgermeister blickt vor dem Stühlerücken zufrieden auf die vergangenen fünf Jahre zurück.









Vier neue Gemeinderäte – darunter zwei, die erst am Wahlabend von ihrem Glück erfuhren – bestimmen künftig die Rathauspolitik in Dautmergen damit. In der Sitzung am Donnerstagabend wurde nach dem Abschied der Altgedienten das aus fünf Männern und drei Frauen zusammengesetzte Gremium von Bürgermeister Hans Joachim Lippus verpflichtet.