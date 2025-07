Der Dautmerger Bürgermeister tritt Ende August ab. Aus diesem Grund sind einige Zuhörer mehr als sonst in die Sitzung gekommen, darunter auch der einzige bisherige Bürgermeisterkandidat, Jürgen Seng, sowie ein weiterer Interessent.

Lippus bedankte sich beim Gemeinderat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen 14 Jahren. „Wir haben konstruktive Dinge auf die Bahn bekommen“, sagt er. Er lobte vor allem seine beiden Stellvertreter Tobias Wager und Christine Banholzer, die in seiner Krankheitsphase und in den vergangenen 1,5 Monaten, seit der Verwaltung eine Mitarbeiterin fehlt, die Verwaltung am laufen gehalten haben. Auch die Gemeinderäte haben jeweils Aufgaben übernommen. „Es war mir eine Ehre, hier Bürgermeister sein zu dürfen“, so Lippus abschließend.

Dautmergen wählt am Sonntag, 21. September, einen neuen Bürgermeister.