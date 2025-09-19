Gemeinderat: Das sind die neuen Bauvorhaben in Deißlingen

Dem Deißlinger Gemeinderat wurden in ihrer Sitzung einige Bauvorhaben vorgestellt. Ein großer Punkt war dabei der Neubau des Wasserwerks Keckquellen.
Am Dienstagabend hat der Gemeinderat von Deißlingen über mehrere Bauvorhaben beraten. Einer der zentralen Punkte war der Neubau des Wasserwerks Keckquellen. Der Zweckverband Wasserversorgung Keckquellen plant, neben dem Hochbehälter Gärtle ein neues Wasserwerk zu errichten. Das Bauprojekt ist im Außenbereich zulässig, da es als privilegiertes Vorhaben gilt.