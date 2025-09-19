Gemeinderat: Das sind die neuen Bauvorhaben in Deißlingen

Dem Deißlinger Gemeinderat wurden in ihrer Sitzung einige Bauvorhaben vorgestellt. Ein großer Punkt war dabei der Neubau des Wasserwerks Keckquellen.

Am Dienstagabend hat der Gemeinderat von Deißlingen über mehrere Bauvorhaben beraten. Einer der zentralen Punkte war der Neubau des Wasserwerks Keckquellen. Der Zweckverband Wasserversorgung Keckquellen plant, neben dem Hochbehälter Gärtle ein neues Wasserwerk zu errichten. Das Bauprojekt ist im Außenbereich zulässig, da es als privilegiertes Vorhaben gilt.

Das neue Gebäude wird rund 38 Meter lang, 28 Meter breit und 10 Meter hoch sein. Es wird technische Becken und Anlagen sowie Räume für Chemikalien, Registratur, Server, Notstrom, eine Werkstatt, ein Büro und WCs umfassen. Die Erschließung erfolgt über eine neu gebaute ringförmige Zufahrt. Die Ableitung des Schmutzwassers wird über einen Kanal zum Gewerbegebiet Mittelhardt stattfinden.

Vekauf von Motorrädern

Laut Bürgermeister Ralf Ulbrich wird der Neubau fremdfinanziert. Er teilte mit, dass der Wasserpreis steigen wird, aber nicht so stark wie bei einer Beibehaltung des bisherigen Systems. Das alte Wasserwerk im Neckartäle wird seine Funktion als Aufbereitungs- und Sammlungsbecken aufgeben und künftig lediglich Rohwasser hochpumpen.

Zusätzlich wurden weitere Bauvorhaben besprochen. Für das Grundstück in der Bahnhofstraße 93 wurde die Errichtung eines Anbaus für Verkaufs- und Abstellflächen für Motorräder genehmigt. Der Anbau wird als Grenzbau mit rund 25 Metern Länge direkt an die Grenze zur Firma Schuler gebaut. Er übersteigt die Grundflächenzahl des Bebauungsplans „Industriegebiet Bahnhof – 3. Änderung“ um 100 Quadratmeter, was eine Befreiung erforderlich machte.

Stellplatz für Wohnmobile

Am Heiligenhof 1 hat der Gemeinderat dem Neubau eines Wohnmobilstellplatzes mit Waschhaus zugestimmt. Die Anlage ist als ringförmige Anordnung von mobilen Wägen und Stellplätzen um eine Feuerstelle geplant und soll 15 Personen beherbergen können. Sie umfasst ein Insektenhotel, eine Kräuterschnecke und Gemüsebeete. Das Vorhaben

Auch waren einige Baugesuche Thema. Dem Gemeinderat wurde ein Bericht über die Genehmigungen vorgelegt, die das Bauamt in dieser Zeit aufgrund einer Ermächtigung erteilen konnte. Die Anträge betrafen: die Überdachung eines bereits vorhandenen Fahrsilos in Im Morgen 23, die Errichtung eines Gartenhauses außerhalb des Baufensters in der Schalmenhalde 3 und die Errichtung einer Stützmauer mit einem geplanten Sichtschutz am Hans-Ohnmacht-Ring 3. Der Sichtschutz wurde unter der Voraussetzung genehmigt, dass das Kreis-Straßenbauamt keine Einwände vorbringt.﻿