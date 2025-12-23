Gemeinderat dagegen: Deshalb ist die AfD in Calw keine Fraktion

Seit der letzten Kommunalwahl sitzen im Calwer Gemeinderat erstmals zwei Vertreter der AfD: Peter Drenckhahn und Torsten Neumann. Und nun wollen beide eine Fraktion werden. Denn dieser Status bietet im Gremium ein paar Vorteile. So regelt die Geschäftsordnung des Gemeinderates zum Beispiel, dass Fraktionen Punkte auf die Tagesordnung setzten, Akteneinsicht oder die Herausgabe von Informationen durch den Oberbürgermeister verlangen können.

Auch sind nur die Fraktionen im Ältestenrat vertreten. In dieser Runde wird manchmal diskutiert, was auf die Tagesordnung kommt oder es werden dort frühzeitig Informationen weitergegeben. Im Ältestenrat dabei zu sein, kann also von Vorteil sein. Und es hat sich in Calw auch noch ein Fraktionsrecht eingebürgert, das nirgends niedergeschrieben ist. Denn eine Haushaltsrede halten dort für gewöhnlich nur die Fraktionsvorsitzenden. Eine Gepflogenheit, um welche sich die AfD nicht scherte. Denn auch ohne Fraktionsstatus verlas Drenckhahn eine vierseitige Rede. Anders handhabte es Gabriele Pfeifer. Sie ist einzige Linken-Vertreterin und ebenfalls ohne Fraktionsstatus. Eine Haushaltsrede hielt sie nicht.

Keine Nebensache

Die AfD nutzte die Dezember-Sitzung auch, um ihre Fraktionspläne voranzutreiben. Drenckhahn und Neumann beantragten eine Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates. Denn die legt fest, dass es drei Stadträte braucht, um eine Fraktion zu gründen. Die beiden AfD-Vertreter wollen diese Anforderung auf zwei Stadträte reduzieren. Eben genau die Zahl, die es ihnen ermöglichen würde, eine Fraktion zu bilden.

Die Angelegenheit sei „keine Nebensache“, so Drenckhahn. „Das ist eine Frage der Fairness“, meinte er. Es gehe darum den Wählerwillen unverfälscht abzubilden. Die Gemeindeordnung Baden-Württembergs gebe keine Mindestgröße für Fraktionen vor. Fraktionen aus nur zwei Personen seien in vielen Gremien seit Jahren üblich. Im Landkreis Calw werde das zum Beispiel in den Gemeinderäten in Bad Liebenzell und Altensteig so gehandhabt. Es gehe auch nicht nur um die AfD, so Drenckhahn. Nach der nächsten Wahl treffe die Drei-Stadträte-Regel vielleicht eine andere politische Gruppierung.

Oberbürgermeister Florian Kling sah das anders. Die Stadt habe für die Geschäftsordnung des Gemeinderates auf eine Mustersatzung zurückgegriffen und daran nichts geändert. Man sei mit der Regel bisher gut gefahren. Dadurch bleibe das Gremium selbst handlungsfähig. „Der Ältestenrat funktioniert nur so“, meinte der OB. Gebe es solch kleine Fraktionen, wie von der AfD beantragt, verliere der Ältestenrat den Sinn. Dann könne man gleich alles in der großen Runde besprechen.

„Es ist gut so, wie es ist“, sagte Dieter Kömpf (FW). Bei einer Absenkung der Grenze drohe die „Zersplitterung“ des Gemeinderates. Auch Bernhard Plappert (CDU) sah diese Gefahr. Und was sei dann die Begründung die Grenze nicht gleich ganz abzuschaffen und auch Pfeifer eine Fraktion bilden zu lassen, fraget er sich. Kömpf fand, die aktuelle Regel bewirke das Gegenteil: Zusammenschlüsse. Ein aktuelles Beispiel sind hier SPD und Grüne. Beide Parteien konnten bei der letzten Kommunalwahl je zwei Sitze im Gemeinderat erringen. Für eine Fraktion je Partei reichte das nicht. Und so schlossen sie sich zusammen, zur SPD/Grünen-Fraktion.

Gudrun Mogler gehört ebenjener Fraktion an. Und sie erinnerte sich an ein ähnliches Beispiel aus den Neunzigern. Damals hätten sich die Grünen mit der FDP zusammengeschlossen, um eine Fraktion bilden zu dürfen. Mogler war damals selbst dabei. Sie fand diesen Vorgang für ihre Perspektive auf Politik wertvoll, erzählte sie.

Nur drei Räte dafür

Der Gemeinderat lehnte den AfD-Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung mit großer Mehrheit ab. Neben den beiden AfD-Vertretern stimmte nur Martin Handel (FW) dafür. Handel sitzt auch im Kreistag. Im Juni hatte er dort die Freie Wählervereinigung verlassen und gemeinsam mit Ex-AfD-Kreisräten die neue Fraktion „Aufrechte Bürger“ gegründet.