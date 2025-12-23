Gemeinderat dagegen: Deshalb ist die AfD in Calw keine Fraktion

Die beiden AfD-Vertreter im Gemeinderat wollen eine Fraktion bilden. Doch das Gremium lehnt ab und verweist auf vergangene sowie aktuelle Beispiele.
Seit der letzten Kommunalwahl sitzen im Calwer Gemeinderat erstmals zwei Vertreter der AfD: Peter Drenckhahn und Torsten Neumann. Und nun wollen beide eine Fraktion werden. Denn dieser Status bietet im Gremium ein paar Vorteile. So regelt die Geschäftsordnung des Gemeinderates zum Beispiel, dass Fraktionen Punkte auf die Tagesordnung setzten, Akteneinsicht oder die Herausgabe von Informationen durch den Oberbürgermeister verlangen können.