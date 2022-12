1 Hermann Seyfried wird dem Gremium nicht mehr angehören. Foto: Seyfried

Nach rund 20 Jahren ist Schluss: Hermann Seyfried, Fraktionsvorsitzender der Neuen Liste Calw, legt überraschend sein Gemeinderats-Amt nieder. Gründe nannte er erst auf Nachfrage.















Link kopiert

Calw - Es war wohl die Überraschung schlechthin in der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr: Hermann Seyfried, Fraktionsvorsitzender der Neuen Liste Calw (NLC), verkündete seinen Rücktritt. Bereits zum Ende des Jahres – also praktisch ab sofort – möchte er sein Mandat als Stadtrat niederlegen.