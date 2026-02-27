Gemeinderat Burladingen: Salmendinger Kita wird neu gebaut

Die katholische Kindertagesstätte in Salmendingen wird gebaut. Die Stadt Burladingen übernimmt 90 Prozent der Kosten dafür.
Der Bau eines neuen Kindergartens in Salmendingen wurde vonseiten des Burladinger Gemeinderates schon im Jahr 2023 beschlossen. Das Projekt unter Regie der katholischen Kirche – Bauherr ist das Erzbischöfliche Bauamt – beziffert sich mit Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro. Die Stadt übernimmt davon 90 Prozent. So wollen es die lange bestehenden Verträge mit der Kirchenverwaltung.