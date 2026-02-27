Gemeinderat Burladingen: Salmendinger Kita wird neu gebaut

Die katholische Kindertagesstätte in Salmendingen wird gebaut. Die Stadt Burladingen übernimmt 90 Prozent der Kosten dafür.

Der Bau eines neuen Kindergartens in Salmendingen wurde vonseiten des Burladinger Gemeinderates schon im Jahr 2023 beschlossen. Das Projekt unter Regie der katholischen Kirche – Bauherr ist das Erzbischöfliche Bauamt – beziffert sich mit Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro. Die Stadt übernimmt davon 90 Prozent. So wollen es die lange bestehenden Verträge mit der Kirchenverwaltung.​

Die Alternative wäre gewesen, dem Vorhaben nicht zuzustimmen. Dann hätte Burladingen viel Geld gespart – hätte aber enorme Probleme mit der Unterbringung von Kindergartenkindern.

Die bestehende Tagesstätte St. Josef ist baufällig und mit zwei Gruppen längst zu klein geworden. Plätze für unter Dreijährige gibt es dort nicht. Der neue Kindergarten könnte zudem prinzipiell auch Kinder aus anderen Ortsteilen aufnehmen.

In der jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag traf der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss auf Wunsch der Kirchenleitung nochmals formell-verbindlich. Erforderlich sei dies aufgrund der momentan laufenden Umstrukturierung der zuvor bestehenden fünf Seelsorgeeinheiten im Raum Zollern zur Gesamtgemeinde St. Jakobus – so erklärte der anwesende Dekan Thomas Fürst dem Gremium. Innerhalb seiner Verwaltung werden neue Strukturen geschaffen, daher sei ein nochmaliger Beschluss formaljuristisch notwendig.

Fraktionen einstimmig dafür

Die vier Fraktionen CDU, Freie Wähler, AfD und Grüne stimmten einheitlich zu. „Wir stehen zu unserem Wort“, sagte CDU-Fraktionssprecher Michael Eisele und Kevin Rieber, Sprecher der Freien, pflichtete ihm bei.

Abgelehnt wurde der Vorschlag, eine „externe Projektsteuerung“ zur Kostenkontrolle mit ins Boot zu holen. Statt auf ein Büro, das zusätzlich bezahlt werden müsste, verlässt man sich auf die Zusammenarbeit der Kirche mit dem eigens für das Projekt gegründeten Bauausschuss.

Ihm gehören unter anderem Salmendingens Ortsvorsteher Marcel Heimann und Mitarbeiter des städtischen Bauamtes an. Allerdings wurde diese Zusammenarbeit in Form regelmäßiger Information und Absprache am Donnerstag nachhaltig eingefordert. Zumal, wenn im Verlauf des Baus erhebliche Mehrkosten auftreten sollten. In dem Fall will der Gemeinderat gehört werden, um sie entweder zu bewilligen oder um sein Veto einzulegen. Das wurde in den Beschluss mit aufgenommen.

Rund 3,6 Millionen Euro Kosten

„Zeichnen sich denn heute schon Mehrkosten ab“, wollte Kevin Rieber erfahren. Das sei nicht der Fall, beantwortete der ebenfalls anwesende Architekt Lukas Hahn (Stetten a. k. M.) die Frage. Aus bisheriger Sicht bleibe es bei der Kalkulation von 3,6 Millionen Euro.​

Hahn erläuterte weiterhin die Baupläne des zweiteiligen, zweieinhalbgeschossigen Gebäudes. Es hat sich seit dem ersten Entwurf, der im Juni 2025 vorgestellt wurde, nur Unwesentliches verändert. Beheizt werden soll der Kindergarten von einer Wärmepumpe, mitversorgt von einer 60-kW-Photovoltaikanlage.​

Wenn die Genehmigung, wie erhofft, im März erfolgt, könnten umgehend die weitere Planung und die Ausschreibungen erfolgen. Der Baustart ist für Juli/August 2026 anvisiert.

Nach der Fertigstellung des ersten Gebäudeteils im Sommer 2027, so der Marschplan, ziehen die Kinder in das neue Haus um und das bestehende Gebäude wird abgerissen. Mit der kompletten Fertigstellung rechnet der Architekt Mitte des Jahres 2027. Ortsvorsteher Heimann bedankte sich abschließend namens des Ortschaftsrates bei allen Entscheidungsträgern für den positiven Beschluss.