Firma will Batteriespeicher in der Fehlastadt errichten

1 Batteriespeicher, hier in Bruchsal, können zu einer besseren Netzstabilität beitragen. In Burladingen sind solche Speicher geplant. Foto: Uli Deck/dpa

Die Firma Luxera Energy GmbH aus München plant, baut und betreibt Batteriegroßspeicher. Auch in Burladingen wollen sie einen errichten und präsentieren ihre Pläne.









Energiegewinnung, -management und -speicherung werden in Burladingen groß geschrieben. Bei Letzterem will die Firma Luxera Energy GmbH aus München einen Beitrag leisten und sich mit einem Projekt in der Fehlastadt ansiedeln. Im Gemeinderat haben sie das Unterfangen vorgestellt.