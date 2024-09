AfD-Rückzieher kommt nicht gut an

Burladingens Gemeinderat ist am Donnerstagabend zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Im Fokus steht vor allem eine AfD-Personalie









Der neue Burladinger Gemeinderat hat sich am Donnerstagabend in der Stadthalle zusammengefunden und erfolgreich konstituiert. Nur ein Sitz hängt auch nach der Sitzung noch in der Schwebe – der AfD-Sitz von Sonia Zadikyan.