Flüchtlingsunterkunft in Überauchen Holzfassade und Ziegel beschlossen

Nach dem Spatenstich für das neue Gebäude für Flüchtlinge am 5. Dezember 2024 im Belli 72 in Überauchen wurden jetzt in der Sitzung im Brigachtaler Gemeinderat die Rohbauarbeiten vergeben. Zu entscheiden war auch über Bodenbeläge.