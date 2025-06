Es stehen in Bräunlingen noch zehn Flächen zur Verfügung. Die Zahl der Interessenten deutet auf ein Losverfahren hin.

Die Bauplatzpreise für die Erweiterung des Neubaugebiets Bregenberg-Erweiterung wurden nach mehrheitlichem Beschluss des Gemeinderates leicht angehoben. Interessenten, die sich um einen der noch zehn freien Bauplätze oberhalb der Kantstraße bewerben, müssen in Zukunft zehn Euro mehr je Quadratmeter bezahlen.

Die Stadtverwaltung war der Auffassung, dass nach fünf Jahren – 2019 wurden die Preise erstmals festgelegt – aufgrund den inzwischen in allen Bereichen festzustellenden Preissteigerungen und auch aufgrund der angespannten Haushaltslage der Kommunen, eine Anpassung der Bauplatzpreise vertretbar wäre.

Lesen Sie auch

Dazu waren am Ratstisch unterschiedliche Meinungen zu hören. Armin Ewald sah eine Erhöhung für nicht notwendig an. Michael Gut meinte: „Das sollten wir machen“. Eine Abstimmung über eine Erhöhung von 20 Euro je Quadratmeter, vorgeschlagen aus der Mitte des Gemeinderates, fand keine Mehrheit.

Keine Mehrheit für Erhöhung um 20 Euro

Auch Bürgermeister Micha Bächle sah eine moderate Erhöhung als notwendig an, denn die Plätze seien teurer geworden. Der Vorschlag einer sofortigen Erhöhung um zehn Euro und ab Januar 2026 um weitere zehn Euro, fand ebenfalls keine Mehrheit. Letztlich gab es eine klare Zustimmung für eine Erhöhung um zehn Euro ab den nächsten Verkäufen der Bauplätze.Insgesamt stehen nach dem Bebauungsplan 36 Bauplätze in dem aktuellen Abschnitt zu Verfügung, von dem nun die letzten zehn Flächen angeboten werden. Rund dreiviertel der bisherigen Grundstücke sind verkauft. Zurzeit sind zehn Interessenten beim Bräunlinger Liegenschaftsamt registriert, sodass zu erwarten ist, dass ein Losverfahren für die Bauplätze in einer Gemeinderatssitzung erfolgen werden wird. Schon beim ersten Abschnitt wurde ein Losverfahren vorgenommen.

Im Baugebiet Bregenberg-Erweiterung stehen noch zehn Bauplätze zur Verfügung. Foto: Dagobert Maier

Als neue Bauplatzpreise wurden nun festgelegt: innenliegendes Grundstück von 199 auf 209 Euro. Die Grundstücke in exponierter Randlage erhöhen sich von 225 Euro auf 235 Euro und für den Geschosswohnungsbau werden statt 269 nun 279 Euro je Quadratmeter berechnet. Die noch offenen Bauplätze und zum Verkauf stehenden Flächen in der Bannewitzer- und Kantstraße, kosten bei einem neuen Preis von 209 Euro pro Quadratmeter zwischen 83 809 Euro und 162 600 Euro, je nach Größe der Fläche. Die Größe der Bauplätze liegt zwischen 440 und 787 Quadratmeter. Wenn alle Plätze verkauft sind, ist geplant, unterhalb des jetzigen Neubaugebietes Richtung Bahnhof neue Bauplätze auszuweisen. Dazu ist ein neuer Bebauungsplan notwendig.

Das Neubaugebiet

Die Erweiterung

des alten Wohngebietes „Bregenberg“ erfolgt aus der bestehenden Struktur heraus entlang der Höhenlinien nach Osten. Geplant sind rund 90 Wohneinheiten, über 70 Einfamilienhäuser und auch Doppel- und Reihenhäuser, über 170 private Stellplätze und 24 öffentliche Stellplätze. Das Gesamtgebiet umfasst rund 8,7 Hektar Fläche, die Nettobaulandfläche etwa 57 285 Quadratmeter, die Erschließungsfläche 12 260 Quadratmeter und die öffentlichen Grün- und Freiflächen etwa 3015 Quadratmeter.