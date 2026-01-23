Gemeinderat Blumberg: Jugendreferat erhält Beifall

Sozialtraining, Elterntage, Freizeitgestaltung. Das Team um Sasa Hustic deckt ein breites Spektrum ab. Den Bericht des Jugendreferats quittierten die Stadträte mit Applaus.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erntete der Jahresbericht 2025 des Jugendreferats viel Beifall. In unterschiedlichen Bereichen wie der Betreuung der Mädchen- und Jungengruppe im Jugendhaus, der Präventionsarbeit und den Kooperationen mit Schulen und Kindergärten sowie der intensiven Elternarbeit mit persönlichem Austausch werden viele Facetten des sozialen Umfelds abgedeckt.

Dabei stellte nicht nur die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren eine vorbildliche Entwicklung fest. Mit einer bunten Präsentation dokumentierte das vertretene Jugendreferatstrio mit Sasa Hustic, Mia Hasenfratz sowie Adriana Kristo-Meister eine Vielzahl von Aktivitäten. Der verantwortliche Leiter Sasa Hustic unterstrich die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen. „Für uns haben sich die Öffnungszeiten mit den unterschiedlichen Angeboten im Jugendhaus bewährt“, bescheinigte er dieser Arbeit ein gewachsenes Fundament.

Im Jahr 2025 haben sich 141 Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten in den zweckmäßig hergerichteten Räumlichkeiten dieser Anlaufstation aufgehalten, machte der Bericht der Jugendsprecherin Mia Hasenfratz deutlich. In unterschiedlichen Bereichen, in denen zehn verantwortliche Teammitglieder mit verschiedenen Ministerposten konsequent agieren, werden laut Hasenfratz viele Aufgaben gemeistert.

Mit intensiver Präventionsarbeit werde beim Jugendreferat auch soziale Unterstützung geleistet, dokumentierte die Sozialpädagogin Adriana Kristo-Meister. Durch die Teilnahme an Gesamtlehrerkonferenzen und jeweiligen Vor- und Nachgesprächen mit Lehrkräften werden an den Schulen bei Bedarf betroffene Schüler und Schülerinnen betreut. Dazu wird auch ein Sozialtraining angeboten. So nahmen in den Ortsteilgrundschulen in Riedöschingen 16 Kinder, in Riedböhringen ebenfalls 16 Schüler und in Fützen 60 Kinder teil.

Bildergalerie gibt Überblick

In einer umfangreichen Bildergalerie wurde dargestellt, wie sich das Jugendhausteam in zahlreichen Bereichen aktiv einbringt. Gut besuchte Elterntage, der Austausch mit Vertretern der Fraktionen, ein Ausflug in den Europa-Park, ein lebendiges Teamwochenende oder eine Gesprächsrunde mit Bürgermeister Markus Keller waren nur einige Beispiele. In der Mädchengruppe sei immer viel los und der Zusammenhalt werde bei gemeinsamen Aktivitäten wie Tanzen, Spielen und kreativem Austausch großgeschrieben. Die Jungs bringen sich den Verantwortlichen zufolge mit sportlichen Aktivitäten bis hin zum gemeinsamen Kochen auf unterschiedliche Weise ein. Mit regelmäßigen Kinderschmink-Aktionen leiste man auch bei öffentlichen Veranstaltungen einen beliebten Beitrag.

Ein großer Erfolg sei auch das Kinderferienprogramm gewesen, das vom Jugendreferat in Teamarbeit vorbereitet wird. Rund 400 Teilnehmer sorgten hier in den Sommerferien mit viel Spaß, aber auch Weiterbildung bei den unterschiedlichen Angeboten für einen beachtlichen Zulauf.

Voll des Lobes

Bürgermeister Markus Keller

zeigte sich von der Arbeit des Jugendreferats und des Jugendhauses begeistert. „Die Leitung hat hier alles im Griff und es ist einfach super, was hier umgesetzt wird“, sagte der Bürgermeister. „Wie Sie sich auch bei diversen Festen einbringen, verdient weiteren Respekt“, hob Markus Keller das vielseitige Spektrum hervor. Dass sich das im Jahr 2022 neu eröffnete Jugendhaus inzwischen mehr als bewährt habe, wurde vom gesamten Ratsgremium mit verdientem Applaus unterstrichen.