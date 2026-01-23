Gemeinderat Blumberg: Jugendreferat erhält Beifall

Sozialtraining, Elterntage, Freizeitgestaltung. Das Team um Sasa Hustic deckt ein breites Spektrum ab. Den Bericht des Jugendreferats quittierten die Stadträte mit Applaus.
Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erntete der Jahresbericht 2025 des Jugendreferats viel Beifall. In unterschiedlichen Bereichen wie der Betreuung der Mädchen- und Jungengruppe im Jugendhaus, der Präventionsarbeit und den Kooperationen mit Schulen und Kindergärten sowie der intensiven Elternarbeit mit persönlichem Austausch werden viele Facetten des sozialen Umfelds abgedeckt.