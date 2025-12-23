Gemeinderat Blumberg: Buchberghalle wird endlich saniert

Der Rat vergibt nach langem Vorlauf Bauarbeiten: die Erneuerung von Heizung und sanitären Anlagen. Die Sicherung von einer Stützmauer kostet mehr als 600 000 Euro.

Endlich eine Einigung: Die gibt es seit der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres bei der Erneuerung der Heizungs- und sanitären Anlagen in der Mehrzweckhalle/Buchberghalle Fützen – und das nach längerem Vorlauf. Bereits im März sollen die Arbeiten in dem in die Jahre gekommenen Gebäude in Angrifft genommen werden. Eine Überraschung gab es bei einer Stützmauer.

Nach Überprüfung mehrerer Varianten hat der Gemeinderat das Angebot einer Hybridlösung, der Beheizung mit Wärmepumpe kombiniert mit Brennwerttherme über Flüssiggas, einstimmig beschlossen. In dieser Konstellation ist eine PV-Anlage nicht zwingend erforderlich, da die Wärmepumpe überwiegend im Niedertemperaturbereich arbeitet.

Solarmodule wären hier lediglich als eine optionale Ergänzung für den Eigenverbrauch möglich, jedoch nicht als notwendige Systemkomponente, hieß es in der Begründung deutlich. Über einen Kostenvoranschlag über 179 000 Euro, die Summe beinhaltet auch die neue Verglasung, wurde der Auftrag vergeben. Im Zuge dieser Heizungssanierung sollen auch Sanitäranlagen sowie der Eingangsbereich, die noch im ursprünglichen Zustand aus dem Jahr 1975 sind, saniert werden.

Auftrag vergeben

Nach genauer Aufschlüsselung werden hier folgende Punkte beachtet: die Anpassung der Sanitärinstallation an die aktuelle Trinkwasserversorgung, Dezentralisierung der Wasseraufbereitung, Installation einer barrierefreien Toilette, energetische Verbesserung der Gebäudehülle durch ein neues Eingangselement sowie die Herstellung eines barrierefreien Zugangs. Nach Empfehlung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Dieter Selig sollte bei dieser Maßnahme eine komplette Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED ins Auge gefasst werden. Nach Beschluss werden nun diese Planungen im Gesamtkonzept mit aufgenommen.

Zu einem längeren Thema als gewünscht hat sich die Erneuerung der über 100 Jahre alten Stützmauer in Nordhalden entwickelt. Nach dem Baubeginn im Frühjahr 2024 kam es hier nach starken Regenfällen zu einer großen Erdrutschgefahr, und die Böschung setzte sich teilweise in Bewegung. Aufgrund von zusätzlichen Hangsicherungsarbeiten und Begutachtung eines weiteren Geologen wurden die ursprünglich geplanten Kosten von über 400 000 Euro höher: Nachtragsarbeiten erforderten weitere 110 000 Euro, die der Gemeinderat im Herbst 2024 bewilligte. Aufgrund zusätzlicher Maßnahmen und der dadurch entstandenen weiteren Kosten ergab sich nach vorgelegter Abrechnung zusätzliche überplanmäßige Ausgaben von weiteren 69 155 Euro. Der schlechte Zustand des Baugrundes und weitere geologische Untersuchungen galten als Grund für die Zusatzkosten.

Antrag abgelehnt

Der Antrag der CDU-Fraktion, sich diesen Mehraufwand in genau detaillierten Ausführungen nochmals begründen zu lassen, wurde mit der Mehrheit der Freien Liste, der FDP/SPD-Fraktion sowie Bürgermeister Markus Keller abgelehnt, und der Gemeinderat stimmte diesen überplanmäßigen Kosten mehrheitlich zu. Im Juni 2025 konnte diese Baustelle, bei der sich die Gesamtkosten auf nun über 600 000 Euro erhöht haben, abgeschlossen werden, und alle Gewerke fanden eine mängelfreie Abnahme.

1973 erbaut

Die Mehrzweckhalle

Fützen, die ab 1973 erbaut wurde, wird fast täglich vom Vereins- und Schulsport genutzt. Als Treffpunkt für die Jugend nimmt sie für das gesellschaftliche Leben nicht nur für den Nachwuchs einen hohen Stellenwert ein. Die Buchberghalle ist oft der Mittelpunkt von traditionellen Veranstaltungen. Vom Laientheater des SV Fützen, dem Herbstfest des Musikvereins, den Fastnachtveranstaltungen der Eggäsli-Zunft bis zu verschiedenen Konzerten ist die Halle als Mittelpunkt des Dorfgeschehens immer gefragt.