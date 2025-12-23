Gemeinderat Blumberg: Buchberghalle wird endlich saniert

Der Rat vergibt nach langem Vorlauf Bauarbeiten: die Erneuerung von Heizung und sanitären Anlagen. Die Sicherung von einer Stützmauer kostet mehr als 600 000 Euro.
Endlich eine Einigung: Die gibt es seit der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres bei der Erneuerung der Heizungs- und sanitären Anlagen in der Mehrzweckhalle/Buchberghalle Fützen – und das nach längerem Vorlauf. Bereits im März sollen die Arbeiten in dem in die Jahre gekommenen Gebäude in Angrifft genommen werden. Eine Überraschung gab es bei einer Stützmauer.