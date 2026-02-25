Gemeinderat Bitz: Klares Nein zu mehr Personal

Ein Gutachten sieht in der Bitzer Verwaltung Personalengpässe in Kämmerei und Hauptamt.
Die Gemeindeverwaltung Bitz ist derzeit mit elf Mitarbeitern und 7,25 Vollzeitstellen – nicht einberechnet ist Klimaschutzmanager Roland Huber – besetzt. Ob diese Personalausstattung für die anfallenden Aufgaben ausreichend ist, hat im vergangenen Jahr das auf Organisationsstrukturen spezialisierte Büro „Schneider & Zajontz“ untersucht. Das Ergebnis stellte ein Vertreter des Büros in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.