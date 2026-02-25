Gemeinderat Bitz: Klares Nein zu mehr Personal

Die Gemeindeverwaltung Bitz ist derzeit mit elf Mitarbeitern und 7,25 Vollzeitstellen – nicht einberechnet ist Klimaschutzmanager Roland Huber – besetzt. Ob diese Personalausstattung für die anfallenden Aufgaben ausreichend ist, hat im vergangenen Jahr das auf Organisationsstrukturen spezialisierte Büro „Schneider & Zajontz“ untersucht. Das Ergebnis stellte ein Vertreter des Büros in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.​

Das Resultat

Für die ordnungsgemäße und dauerhaft belastbare Aufgabenerfüllung bestehe ein zusätzlicher Personalbedarf von einer bis 1,5 Vollzeitstellen. Und das Büro „Schneider & Zajontz“ macht auch direkt einen Vorschlag, in welchen Abteilungen das zusätzliche Personal am besten aufgehoben sei. Vorgeschlagen wird eine weitere Vollzeitstelle für die Kämmerei unter der Leitung von Alexander Hersam sowie eine Halbtagskraft für die Sachbearbeitung im Hauptamt.

Wenig Personal

Die Vollzeitstelle in der Finanzverwaltung, so der Vorschlag von „Scheider & Zajontz“, sei nötig, weil die Abteilung derzeit schon stark ausgelastet sei. Hinzu komme künftig die Aufarbeitung von Rückständen im Bereich Jahresabschlüsse sowie die Digitalisierung von Rechnungen. Ein potenziell neuer Stelleninhaber solle sich um Steuern und Liegenschaften kümmern. Gerade das Thema Steuern und Abgaben sei bisher auf mehrere Angestellte im Rathaus verteilt, was für eine effiziente Erledigung der Aufgaben nicht förderlich sei.

Kämmerei und Hauptamt

Die Halbtagskraft im Hauptamt wiederum könnte die Bereiche Geschäftsstelle des Gemeinderats, das Schulwesen und die Kitas sowie die öffentliche Ordnung wie auch Kulturpflege übernehmen. Denn auch das Hauptamt sei mit der derzeitigen Personalausstattung überlastet. Auch im Vergleich zu Kommunen ähnlicher Größenordnung habe Bitz wenig Personal. Pro 1000 Einwohner kämen lediglich zwei Vollzeitstellen, üblich seien 2,3 Vollzeitstellen pro 1000 Einwohner.

Kosten würden steigen

Wie kommt das Büro „Schneider & Zajontz“ darauf, dass das Personal im Bitzer Rathaus Entlastung braucht? Unter anderem seien mit jedem Mitarbeiter Interviews geführt worden. Dazu habe man sich die etablierten Arbeitsvorgänge angeschaut, welche weitestgehend nur wenig optimiert werden könnten. Das zusätzliche Personal hätte die Gemeinde jährlich circa 75.000 bis 80.000 Euro gekostet.

Gemeinderat sagt Nein

Dazu wird es aber nicht kommen. Der Gemeinderat hat die von der Verwaltung vorgeschlagene Personalaufstockung bei vier Ja- Stimmen und einer Enthaltung mit großer Mehrheit abgelehnt.

Aufstockung wäre falsch

Gemeinderat Frank Hohnwald betonte: „Ich habe von dem Gutachten erwartet, dass wir die Verwaltung schlanker aufstellen können.“ In der aktuellen Situation, in welcher in vielen Rathäusern von Stellenabbau die Rede sei, halte er eine Personalaufstockung für das falsche Signal. Er erinnerte auch daran, dass die gestiegenen Personalkosten das Gemeindesäckel ohnehin schon stark belasten.

Mehr Aufgaben

Bürgermeisterin Raphaela Gonser informierte, dass die Aufgaben der Verwaltung in den vergangenen Jahren mehr geworden seien. Die verpflichtende Ganztagesbetreuung wird ab kommenden Schuljahr in der Grundschule stufenweise eingeführt, im Bauwesen wiederum wachse die Komplexität von Brandschutzthemen. „Das sind alles Aufgaben, die erfüllt werden müssen“, machte Gonser deutlich. Und der Vertreter des Büros „Schneider & Zajontz“ fügte an, dass mit Glasfaserausbau, Nahwärmenetz, der energetischen Sanierung von Gebäuden und der Digitalisierung der Verwaltung noch viele Herausforderungen warten.

Weniger Service

Bürgermeisterin Raphaela Gonser sagte weiter: „Natürlich können wir den Service, beispielsweise die Öffnungszeiten der Verwaltung, einschränken. Das ist aber nicht mein Anspruch.“ Und anders als andere Kommunen habe Bitz jahrelang das Personal nicht aufgestockt. Und sie gab zu: „Ja, ich weiß, dass 1,5 Vollzeitstellen viel neues Personal auf einmal ist.“ Dennoch bat Gonser den Gemeinderat den Schritt mitzugehen.

Jahr schlecht genutzt

Das Gremium ließ sich von seiner Vorsitzenden aber nicht überzeugen. Gemeinderat Mathias Beck pflichtete stattdessen seinem Ratskollegen bei: „Ich habe mir von dem Gutachten mehr erhofft. Diesen weitreichenden Kosten kann ich aktuell so nicht zustimmen.“ Rund ein Jahr hat das Gutachten in Anspruch genommen; Bitz hat sich die Dienste des Büros „Schneider & Zajontz“ zirka 9400 Euro kosten lassen. Beck dazu: „Ich finde, wir haben dieses Jahr schlecht genutzt.“ So bleibt der Wunsch der Verwaltung nach mehr Personal im Bitzer Rathaus erstmal unerfüllt.