Gemeinderat Bitz: In diese Projekte investiert Bitz 2026

Investiert wird trotz steigenden Personalkosten und sinkenden Gewerbesteuereinnahmen.
Einen soliden Haushalt für das Jahr 2026 aufzustellen, war für das Bitzer Kämmereiteam um Alexander Hersam keine einfache Aufgabe. Wie den Großteil der Kommunen im Land belasten auch die Gemeinde Bitz stetig weitere Aufgaben, höhere Standards sowie steigenden Kosten. Eine ausreichende Gegenfinanzierung von Bund und Land sei wiederum nicht gegeben, betonte Bürgermeisterin Raphaela Gonser bereits bei der Haushaltseinbringung vor Weihnachten.