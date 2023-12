Gemeinderat Bitz: Haushalt 2024: Der Kita-Neubau verteuert sich abermals

1 Hiobsbotschaft im Bitzer Gemeinderat: Die berechneten Gesamtkosten für den Kita-Neubau in der Wilhelmstraße sind in die Höhe gestiegen. Foto: Ulrike Zimmermann

Am Dienstagabend wurde in Bitz der Haushalt 2024 eingebracht. In finanziell unsicheren Zeiten muss sich der Gemeinderat mit der Frage auseinandersetzen: Was will, was kann und was muss sich die Gemeinde im kommenden Haushaltsjahr leisten?









Link kopiert



Bürgermeister Hubert Schiele zeigte sich zuversichtlich in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend: Trotz aller Krisen sei es auch in diesem Jahr gelungen, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Der Entwurf des Ergebnishaushalts 2024 weist mit knapp über zehn Millionen Euro an Erträgen und etwa 9,6 Millionen Euro an Aufwendungen ein positives ordentliches Ergebnis von 359 390 Euro aus.