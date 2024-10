Gemeinderat Bitz: Ein neues Urnenkonzept hält Einzug

1 Das Urnensystem der Firma Weiher mit verschieden hohen Stelen hat die Bitzer Gemeinderäte überzeugt. Foto: Firma Weiher GmbH

Der Bitzer Gemeinderat am Dienstagabend erneut mit dem zuvor vertagten Thema neuer Urnengräber auf dem Friedhof befasst. Diesmal machte er Nägel mit Köpfen – folgte aber nicht dem Vorschlag der Verwaltung.









Link kopiert



In der heutigen Zeit sind viele Hinterbliebene nicht mehr in der Lage, ein Grab zu pflegen – sei es, dass die Zeit fehlt, sei es, dass sie weit entfernt wohnen. Auch in Bitz spiegelt sich der Wandel in der Bestattungskultur wider: Die Feuerbestattung wird immer beliebter; die Zahl der Beisetzungen in der Urnenwand steigt kontinuierlich. Mit der Folge, dass auf dem Bitzer Friedhof momentan keine Urnennischen mehr frei sind.