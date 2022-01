2 Bürgermeister-Stellvertreter Johannes Ertelt, Grosselfingens Bürgermeister Friedbert Dieringer, Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger und der Erste Landesbeamte Matthias Frankenberg. Foto: Kauffmann

Wo etwas vorangehen soll, müssten Gemeinderat, Verwaltung und Bürger an einem Strang ziehen. Das hat Bürgermeister Roman Waizenegger bei seiner Rede aus Anlass seiner Verpflichtung bei der Gemeinderatssitzung vom Dienstagabend gesagt. Zuvor gelobte er, sich zum Wohle Bisingens einzusetzen. Er verwies unter anderem auf die wachsende Einwohnerzahl. Und vielleicht darf sich Bisingen ja bald "Stadt" nennen.















Bisingen - Bürgermeister-Stellvertreter Johannes Ertelt hat Bürgermeister Roman Waizenegger bei der Gemeinderatssitzung von gestern Abend verpflichtet. Dabei gelobte Waizenegger "Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung" seiner Pflichten. Zudem: "Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde Bisingen gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern." Vor Ort waren zu diesem Anlass eigens Grosselfingens Bürgermeister Friedbert Dieringer und der Erste Landesbeamte Matthias Frankenberg.

Nur wo Gemeinderat, Verwaltung und Bevölkerung kann sich in einer Gemeinde etwas bewegen lassen, "so kommt man voran", machte der Bürgermeister bei seiner Rede klar. Schließlich gebe es in Bisingen "immer etwas zu tun". Er nannte in diesem Zusammenhang unter anderem den Erwerb von Grundstücken für die Allgemeinheit. Beispielhaft nannte er den Kauf des Maute- und Gossard-Areals. Er warb in Anspielung darauf für "mutige Entscheidungen". Deutlich machte er, dass die Gemeinde generell offen sei für Anfragen von Bürgern, die ihr Grundstücke, auch Waldgrundstücke. Wenn es finanzielle Spielräume gebe, stehen die Chancen offenbar gut, dass die Gemeinde zuschlägt.

Rückblickend auf die vergangenen Jahre rechnete er vor, dass Bisingen pro Jahr um durchschnittlich 75 Bürger wachse. Ist der Ort vielleicht bald eine Stadt? Wenn Bisingen die 10 000-Einwohner-Marke knackt, dann könnte die Gemeinde den Antrag stellen und Waizenegger blickt schon einmal voraus: Die Chancen stünden gut, dass dieser Antrag genehmigt werden. Mit Blick auf die Bevölkerung seien 2021 mehr Menschen zur Welt gekommen als gestorben (99 Neugeborene zu 89 Sterbefällen). Erstmals sei dieses Verhältnis im Plus. Bisingen gehöre zu den am stärksten wachsenden Gemeinden im Zollernalbkreis, bestätigte der Erste Landesbeamte Frankenberg.

Waizenegger beschwor die Einigkeit, die nicht nur für den Ort, sondern auch für den Landkreis wichtig sei. Er sagte das auch in Anspielung auf den Regionalverband Neckar-Alb, bei dem der Zollernalbkreis mit den Ballungsräumen Reutlingen und Tübingen in eine Verbund bestehen muss. Der Landkreis müsse mit einer Stimme sprechen, um da durchzudringen.

Waizenegger abschließend: "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen für unser Bisingen." Zur Verpflichtung gratulierte ihm auch der Bürgermeister Grosselfingens, Friedbert Dieringer.