Feuerwehr

Der Gemeinderat hat den neuen ersten stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Bisingen, Steffen Schmidt, im Amt bestätigt. Sein Vorgänger, Stefan Mayer, war bei der Hauptversammlung vom Oktober nicht mehr angetreten. Die Kommandanten werden nach der Zustimmung des Gemeinderats vom Bürgermeister bestellt – ein eigentlich nur formeller Akt, der laut Feuerwehrgesetz des Landes Baden-Württemberg jedoch zwingend ist.

Abwasser

Die Gebühren für Ab- und Niederschlagswasser steigen ab dem 1. Januar 2022. Laut dem Beschluss des Gemeinderats steigen die Kosten pro Kubikmeter Abwasser auf 2,48 Euro (bisher 2,37 Euro) und die Preise für Niederschlagswasser auf 0,24 Euro (bisher 0,22 Euro). Zuletzt waren die Preise im Winter 2016 angepasst worden.

Bürgermeister Roman Waizenegger merkte bei der Sitzung an, dass diese späte Korrektur "nicht glücklich" sei. Er führte dies auf die Personalwechsel in der Kämmerei zurück, was kontinuierliches Abarbeiten nicht möglich machte. Gisela Birr sagte, dass die Entscheidung des Gemeinderats kurzfristig komme, weil die Erhöhung bereits am 1. Januar, also schon in gut drei Wochen, in Kraft tritt. Der Gemeinderat befürwortete die neuen Gebühren einstimmig.

Verpachtung

Die Gemeinde verpachtet landwirtschaftlich nutzbare Flächen, und zum 1. Oktober 2022 läuft die aktuelle Pachtperiode aus. Die Verwaltung hat zwar einen Vertrag mit neuen Pachtpreisen ausgearbeitet, doch vorerst bleiben die Preise wie sie sind. So hat es der Gemeinderat entschieden. Die endgültige Entscheidung wird erst einmal vertagt.

Welche neuen Preise hätte die Vorlage der Verwaltung vorgesehen? Für Äcker und Wiesen sollen 1,40 und 1,20 Euro (pro Ar und Jahr) erhoben werden – eine Erhöhung um 20 Cent. Deutlicher fallen die Steigerungen bei Gartenland aus: Hier würden die Preise von drei Euro auf 15 Euro pro Stück Gartenfläche steigen. Beim Krautland würden die Preise von 15 auf 30 Euro erhöht werden.

Die Preise für die Verpachtung von Bäumen bleibt hingegen gleich, diese liegen nämlich bei 0 Euro. Die Gemeinde sieht in diesem Fall die Pflege der Bäume und damit der Kulturlandschaft im Vordergrund. Geld wird dafür nicht verlangt, jedoch gibt es einen Vertrag, der die Nutzungsbedingungen definiert.

Diskussion

Dieter Fecker konnte sich nicht damit anfreunden, dass der Gemeinderat am Dienstag die Pachtpreise auf acht Jahre festlegt, obwohl ein agrarstrukturelles Gutachten vorgestellt werden soll. Er stellte deshalb den Antrag, das Thema erst einmal zu vertagen bis dieses Gutachten vorliegt.

Waizenegger schlug vor, die Flächen nur auf zwei Jahre zu verpachten und dann einen Automatismus einzuführen (sodass sich die Verträge von alleine verlängern). Er verwies in diesem Zusammenhang auf den hohen Verwaltungsaufwand: Die Verwaltung brauche für neue Vertragsabschlüsse ein halbes Jahr Vorlauf.

Dann wird das Thema erneut entschieden. Erstellt wird dieses Gutachten eigentlich aufgrund der kontroversen Meinungslage zum interkommunalen Gewerbegebiet. Nun erhoffen sich Verwaltung und Gemeinderat auch Erkenntnisse zur Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen. Auch wird der Vorschlag aus dem Gemeinderat geprüft, manche Flächen aus der Verpachtung im Hinblick auf das Ökokonto herauszunehmen. Für Kontroversen sorgten im Gemeinderat auch die Vergabekriterien.

Krautländer

Neubaugebiet

D

Impfungen

Seit am vorvergangenen Samstag das Bisinger Corona-Impfzentrum an der Steinhofener Straße in Betrieb gegangen war, wurden rund 2000 Personen geimpft. 40 Prozent davon kommen aus Bisingen. Die allermeisten Impflinge haben sich boostern lassen. Auch aus Städten in der Umgebung werde das Impfzentrum in Bisingen stark frequentiert, hieß es bei der Gemeinderatssitzung.

Friedhofsgebühren

Während der Gemeinderatssitzung ist bekanntgeworden, dass im kommenden Jahr die Friedhofsgebühren auf der Tagesordnung stehen. Diese sollen laut Waizenegger schon im ersten Quartal 2022 angepasst werden. Die Frage, die sich der Gemeinderat in diesem Fall stellen müsse: Sollen die Gebühren die Kosten zu 100 Prozent decken? Wenn ja, würde das deutliche Steigerungen bedeuten.