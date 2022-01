1 Die Parkplätze an der Bahnhofstraße sind bei Schnee und Eis gesperrt. Foto: Kauffmann

Bisingen - Wer regelmäßig zum Bisinger Bahnhof geht, dem müssten sie schon aufgefallen sein, die Absperrbänder an den Parkplätzen neben der Bahnhofstraße gegenüber des Abzweigs Raichbergstraße. Was es damit auf sich hat, wollte Gisela Birr bei der Gemeinderatssitzung wissen. Bürgermeister Roman Waizenegger antwortete, dass diese Parkplätze sich in Privatbesitz befinden. Die Gemeinde habe den Eigentümer darauf hingewiesen, den Winterdienst zu übernehmen.

Kurios: Der Eigentümer reagierte darauf ganz offensichtlich recht eigenwillig: nämlich mit dem rot-weißen Absperrband. "Er kam so dem Winterdienst nach", meinte Waizenegger. In der Vergangenheit habe die Gemeinde den Winterdienst übernommen, weil die Parkplätze auch bei größeren Veranstaltungen in der Hohenzollernhalle von Besuchern gerne genutzt wurden. Nun habe die Verwaltung den Eigentümer jedoch gebeten, zumindest den Winterdienst zu übernehmen, zumal die Gemeinde die Fläche das restliche Jahr über pflegt.

Auf Nachfrage von Ullrich Mohr sagte Waizenegger, dass derzeit Verhandlungen über den Kauf der Parkplätze durch die Gemeinde liefen. Ergebnisse stehen jedoch noch aus.

Wilfried Pflumm merkte zum Thema Parkplätze kritisch an, dass es immer die gleichen Sprinter seien, die auf dem Marktplatz stünden und dadurch Parkplätze blockierten. Die Verwaltung wolle das Problem im Blick behalten, oftmals würden diese Fahrzeuge dort abends abgestellt und am nächsten Tag wieder weggefahren – und das ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber auch nicht verboten.

Beschwerden erreichten die Verwaltung immer wieder, wenn in Wohngebieten Betriebsfahrzeuge am Straßenrand abgestellt werden. Allerdings sei auch das nicht verboten. Waizenegger: "Man darf in Wohngebieten parken, auch wenn es ein Betriebsfahrzeug ist."