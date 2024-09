Gemeinderat Bisingen: „Keiner weiß so viel wie wir zusammen“

„Keiner weiß so viel wie wir zusammen“

1 Mitglieder des Gemeinderats, die bei der Kommunalwahl 2024 gewählt wurden Foto: Kauffmann

Bei der ersten Sitzung des neuen Bisinger Gemeinderats sind neue Mitglieder des Gremiums begrüßt, andere verabschiedet worden. Ein Überblick.









„Keiner weiß so viel wie wir zusammen“, unter dieses Motto hat Bürgermeister Roman Waizenegger die neue Amtsperiode des Bisinger Gemeinderats bei der konstituierenden Sitzung gestellt. Das Gemeinwohl lebe von Menschen, die bereit sind, sich politisch für andere zu engagieren und sich aktiv in die Gestaltung ihrer Heimat einbringen. Auch die Gemeinde Bisingen lebe von Menschen, die Verantwortung für ihr direktes Lebensumfeld übernehmen und aus diesem Bewusstsein heraus handeln, so Waizenegger bei seiner Ansprache.