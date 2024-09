Gemeinderat Bisingen: Freie Wähler sorgen für Diskussionsstoff

1 Bürgermeister Roman Waizenegger verpflichtet die Mitglieder des Bisinger Gemeinderats bei der konstituierenden Sitzung am 10. September in der Hohenzollernhalle. Foto: Kauffmann

Zwei Drittel der Freie Wähler Fraktion war bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag nicht anwesend. Das sorgte für einen Antrag und reichlich Diskussionsstoff.









Fast ohne die Freien Wähler startet der Gemeinderat in die neue Amtsperiode: Bei der ersten regulären Sitzung des Gremiums sind vier der sechs Mitglieder nicht anwesend. Der dadurch entstehende Eindruck wirkt irritierend, weil die Freien Wähler eigentlich die zweitgrößte Fraktion stellen – und am Dienstagabend dennoch in der Stärke der kleinsten Fraktion, der Alternativen Liste, präsent gewesen sind. Daniela Ehrnsperger und Tobias Kostanzer, die im Juni quasi völlig neu in den Gemeinderat gewählt worden waren, hielten zwar wacker die Stellung, doch die lichten Reihen der Freien Wähler gaben Anlass für Diskussionsstoff.