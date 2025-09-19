Gemeinderat Binzen: Sicherheit für Radfahrer erhöhen

1 Die Gemeindeverwaltung Binzen will kurzfristig vier Maßnahmen umsetzen, um die Verkehrssicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Foto: Christoph Schennen Der Gemeinderat stimmte dem weiteren Vorgehen zur Förderung des Radverkehrs in Binzen zu. Kurzfristig sollen vier Maßnahmen umgesetzt werden.







Der Gemeinderat hat dem Sachstandsbericht zur Förderung des Radverkehrs zustimmend zur Kenntnis genommen. „Das erarbeitete Radverkehrskonzept für Binzen ist abgeschlossen, der Abschlussbericht liegt vor und die Fördermittel sind abgerufen“, sagte Stadtplaner Stephan Kahl. Als nächstes beantragt die Gemeindeverwaltung nun die Aufnahme ins Förderprogramm 2026/2027 beim Regierungspräsidium Freiburg bis Ende Oktober 2025. Diesen Antrag hat die Gemeinde bereits gestellt. Wird ihr eine Förderung bewilligt, beantragt sie die Förderung von vier Maßnahmen.