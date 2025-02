Der Rundgang über das rund sieben Hektar große Betriebsgelände ermöglichte den Gästen beeindruckende Einblicke in ein global agierendes Unternehmen der Fahrzeugbau-Industrie, das zugleich einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde ist, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Die Geschäftsführer Natascha und Oliver Hartleitner gingen auf die besonderen Stärken ihres Unternehmens ein. Dank der Automatisierung, beispielsweise durch den Einsatz von Schweißrobotern und moderner Vakuumtechnologie, konnte die Effizienz erheblich gesteigert werden.

„Die Möglichkeit, individuelle Anfertigungen innerhalb von zehn bis 15 Arbeitstagen zu liefern, unterstreicht die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens“, erklärte Oliver Hartleitner. Dazu kommt laut der Mitteilung die firmeneigene Lackiererei, in der die Sonderanfertigungen individuell gestaltet werden. „Diese Liebe zum Detail hat uns eine Reputation verschafft, die weit über die Region hinausreicht“, ergänzte Natascha Hartleitner. Das Fahrzeugwerk Karl Müller wurde 1931 gegründet. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 220 Mitarbeiter, darunter 17 Auszubildende.

Investitionen für Zukunft

Mit dem Ziel, den Standort Mitteltal weiter zu stärken, wurde in den vergangenen Jahren in neue Produktionsstätten und Technologien investiert. „Wir sind stolz darauf, so viele Familien in der Umgebung seit mittlerweile drei Generationen in Brot und Lohn zu halten“, betonte Oliver Hartleitner.

Bei einem Austausch über die Herausforderungen und Chancen der Branche sprachen Geschäftsleitung und Gemeinderat über aktuelle Entwicklungen und künftige Ideen. „Das Fahrzeugwerk Karl Müller ist ein Beispiel, wie starke Familienunternehmen zur wirtschaftlichen und sozialen Stabilität in Baiersbronn beitragen. Wir sind stolz, ein solches Unternehmen in Mitteltal zu haben und freuen uns auch in Zukunft auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Bürgermeister Michael Ruf.