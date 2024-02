Ruster Fraktionen beziehen Stellung und blicken in die Zukunft

1 Die Stimmung im Rathaus ist gut. Verwaltung, Bürgermeister und die Gemeinderatsfraktionen lobten die Zusammenarbeit, die zum Haushalt 2024 geführt hat. Foto: Terkowsky

Die Gemeinde hatte in den vergangenen Jahren viel investiert – vor allem in die Schule. Auch 2024 fließen einige Millionen Euro.









Rust hat wieder einen Haushalt. Was in manchen Gemeinden durchaus für größere Diskussionen sorgen kann, lief in dem Erholungsort relativ harmonisch und ohne große Diskussionen bei der Gemeinderatssitzung ab. Von den Fraktionen kam, neben einigen kritischen Anmerkungen , Lob – auch für den scheidenden Kämmerer Thomas Sauter, der zum letzten Mal den Haushalt vorstellte.