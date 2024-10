Gemeinderat beschließt: Haslacher Senioren müssen mehr Miete zahlen

1 Nach zehn Jahren wird die Miete für stiftungseigene Seniorenwohnungen wieder erhöht. Foto: Benz

Für die stiftungseigenen Seniorenwohnungen in der Grafenstraße 12 bis 20 werden im Februar 2025 nach zehn Jahren wieder die Mieten erhöht – um zehn bis 14 Prozent. Ebenso verhält es sich mit den neuen Wohnungen im Obergeschoss des Alfred-Behr-Hauses.









Der Gemeinderat hat mehrheitlich zugestimmt, dass die Mieten für die stiftungseigenen Seniorenwohnungen „Grafenstraße 12 bis 20“ erhöht werden. Stadtbaumeister Clemens Hupfer schilderte, dass die 30 betreuten Senioren-Wohnungen in der Grafenstraße in den 1980er-Jahren realisiert worden seien. 20 Wohnungen seien an private Investoren veräußert worden, zehn Wohnungen und die Hausmeister-Wohnung seien im Eigentum der Stiftung Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds.