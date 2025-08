Gemeinderat beauftragt erneut Imaka: Stadt Lörrach muss ihren Haushalt konsolidieren

1 Vermutlich sollte die Stadt sowohl sparen als auch ihre Einnahmen erhöhen. Foto: Kristoff Meller Die Verwaltung arbeitet an der notwendigen Konsolidierung ihres Haushalts. In einer Sondersitzung des Gemeinderats wurde dem Beratungsbüro Imaka ein weiterer Auftrag erteilt.







In einer Sondersitzung des Gemeinderats wurde dem Beratungsbüro Imaka am Donnerstagabend ein weiterer Auftrag erteilt. Der Beschluss über die Bewilligung von 80 000 Euro war notwendig, weil für die weitere Zusammenarbeit mit Imaka im Haushalt 2025 bislang keine Mittel vorgesehen waren. Die Verwaltung wollte zunächst den Abschluss der ersten Projektphasen abwarten und aufbereiten, bevor die beiden finalen Phasen der externen Begleitung in Auftrag gegeben werden, erklärt sie gegenüber den Medien.