Gemeinderat Balingen: Friedhelm Bossert will Sprachrohr für die Landwirtschaft sein

Friedhelm Bossert rückt bei den Freien Wählern für Markus Wochner in den Balinger Gemeinderat nach. Im Stadtparlament möchte er sich für die Belange der Landwirtschaft einsetzen.
Ein Architekt verlässt den Balinger Gemeinderat, dafür rückt ein Landwirt nach. Friedhelm Bossert ersetzt den jüngst ausgeschiedenen Stadt-Rat Markus Wochner in den Reihen der Freien Wähler. Im Redaktionsgespräch stellt der gelernte Landmaschinenmechaniker sich und seine Ambitionen für die restliche Legislaturperiode vor.