Gemeinderat Balingen: Friedhelm Bossert will Sprachrohr für die Landwirtschaft sein

Friedhelm Bossert rückt bei den Freien Wählern für Markus Wochner in den Balinger Gemeinderat nach. Im Stadtparlament möchte er sich für die Belange der Landwirtschaft einsetzen.

Ein Architekt verlässt den Balinger Gemeinderat, dafür rückt ein Landwirt nach. Friedhelm Bossert ersetzt den jüngst ausgeschiedenen Stadt-Rat Markus Wochner in den Reihen der Freien Wähler. Im Redaktionsgespräch stellt der gelernte Landmaschinenmechaniker sich und seine Ambitionen für die restliche Legislaturperiode vor.​

Bei der Kommunalwahl im Jahr 2024 hätte es beinahe auf Anhieb geklappt mit dem Sprung ins Stadtparlament. Doch im letzten Moment verloren die Freien Wähler damals ihren sechsten Sitz an die SPD, genauer gesagt an Peter Single. Bossert hegt deswegen keinerlei Groll gegen Single, beide kennen sich. „Ein wenig enttäuscht war ich aber schon“, gesteht der 64-Jährige.

Nun rückt er doch noch nach und ist bis 2029 Teil des Balinger Gemeinderats. Bei aller Vorfreude auf die kommenden Aufgaben bedauert Bossert aber, dass er ausgerechnet Wochners Platz einnimmt. „Seine Kompetenz, die er als Architekt in den Rat einbrachte, wird fehlen“, ist sich der Landwirt sicher.

Markus Wochner wurde kürzlich aus dem Gemeinderat verabschiedet. Foto: Eyckeler

Bossert selbst verfolgt eine klare Agenda. Einen Punkt habe er bereits in seiner Fraktion kommuniziert: „Ich war am Dienstag doch ein wenig schockiert über den Altersschnitt sowie den hohen Männeranteil im Gemeinderat“, sagt Bossert, der noch mal auf zahlreiche junge Kandidaten und Kandidatinnen verweist, die sich vor knapp zwei Jahren aufstellen lassen haben.

Deswegen schickte er bereits voraus, dass es wohl nie zu früh ist, öffentlichkeitswirksam junge Menschen für die Kommunalpolitik zu begeistern. Möglicherweise sitzen ab 2029 dann mehr Frauen im Gremium – am Ende liegt es am Wähler.

Bekannt von Bauernprotesten

Nicht ganz überraschend dürfte sein formuliertes Ziel sein, die Belange der Landwirtschaft sowie den Naturschutz im Gemeinderat verstärkt zu platzieren. Der 64-Jährige ist seit 2011 pensioniert. Sein Leben war von Beginn an geprägt von der Landwirtschaft – und ist es auch heute noch.

Der gebürtige Balinger hatte eine Pferdepension und betreibt weiterhin Grünlandwirtschaft mit dem Fokus auf Ackerbau. Anfang 2024 trat er im Zollernalbkreis öffentlich in Erscheinung in Verbindung mit den damaligen Bauernprotesten.

Der Wunsch: mehr Rücksicht

Bossert meldete Protestaktionen an: Mit Mahnwachen und Protestfahrten machten die Landwirte auf umstrittene Punkte des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten aufmerksam. Noch heute ärgert sich der Freie Wähler, dass die bundesweiten Aktionen nicht selten von Rechtsextremen unterwandert wurden. „Wir haben landwirtschaftliche Ziele verfolgt“, betont Bossert.

Unsere Empfehlung für Sie Parken in Balingen Gemeinderat gibt grünes Licht für Parkgebühren Der Balinger Gemeinderat hat sich mehrheitlich für die Einführung einer monetären Parkraumbewirtschaftung ausgesprochen.

Unter anderem möchte der Landwirt seine Position als Stadtrat dafür nutzen, Naturschutz und Naherholung mehr in Einklang zu bringen. Im westlich gelegenen Balinger Tal Richtung Geislingen bewirtschaftet der Landwirt rund 60 Hektar Fläche und kennt sich dort gut aus.

Viele Bürger kommen hierher und nutzen das Naherholungsgebiet für Spaziergänge und als Gassirunde. Dagegen habe der neue Stadtrat eigentlich nichts einzuwenden. Dennoch wünscht er sich ein wenig mehr Rücksicht – und nennt ein konkretes Beispiel: „Gerade die Gelege der dort heimischen Bodenbrüter werden durch frei laufende Hunde in Mitleidenschaft gezogen.“ Junghasen und Rehkitze seien ebenfalls betroffen. Bossert wolle sich gar nicht als Hundebasher verstehen, aber er bitte darum, die Vierbeiner an die Leine zu nehmen und generell mehr Rücksicht auf Tiere und Natur zu nehmen.

Der Flächenverbrauch im Stadtgebiet ist Bossert ebenfalls wichtig. Auch hier hoffe der Landwirt auf den Dialog mit der Stadt und darauf, seine Sicht und Expertise einbringen zu können, so Bossert.

Engagement für Freien Wähler

Das Engagement für die Freien Wähler erklärt Bosser damit, „dass ich in keiner politischen Richtung wirklich zu Hause bin“. Es gebe keinen Fraktionszwang. „Daher muss ich nicht gegen meine Überzeugungen stimmen“, sagt Bossert.

2019 trat er zum ersten Mal für die Freien Wähler bei der Kommunalwahl an – ohne Erfolg. 2024 holte er 3170 Stimmen, was bekanntlich knapp nicht reichte. Nun sitzt er bis zur nächsten Wahl in drei Jahren im Gremium. Ob er sich dann erneut zur Wahl aufstellen lasse? „Das werden wir dann sehen.“