Gemeinderat Balingen: Das spornt Marc Eberhart an

Das spornt Marc Eberhart an

1 Marc Eberhart ist neu im Balinger Gemeinderat. Foto: Thiercy

Marc Eberhart zieht für die CDU neu in den Balinger Gemeinderat ein. In Endingen kennt man ihn von „Endingen aktiv“. Dort sitzt er im Ortschaftsrat und sagt: „Ich möchte mich aus der Mitte des gewählten Ortschaftsrates als Ortsvorsteher bewerben.“









Marc Eberhart ist keiner, der die Löcher im Käse bejammert. Er hält es mit dem deutsch-dänischen Minister Claus Ruhe Madsen aus Schleswig-Holstein: Der 50-Jährige sieht nach dem Käse und geht Lösungen aktiv an. Das will er auch während seiner Amtszeit in Balingen tun.