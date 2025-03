1 In die Technik der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn wird kräftig investiert. (Archivbild) Foto: Helga Michel

Der Auftrag wurde an die Musikhaus Rudert GmbH aus Freudenstadt vergeben.









Die 2004 in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn verbaute Beschallungsanlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Der Gemeinderat Baiersbronn hat nun in seiner jüngsten Sitzung die Erneuerung der Anlage einstimmig abgesegnet.