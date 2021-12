1 Jörg Schober (rechts) scheidet aus dem Bad Wildbader Gemeinderat aus. Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg überreichte ihm die Stadtplakette in Bronze. Für Schober rückt Myriam Wurster in das Gremium nach. Foto: Mutschler

Der CDU-Stadtrat Jörg Schober hat sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt. Nach Bruno Knöller und Hans-Henning Saß ist er damit bereits der dritte Stadtrat, der in der aktuellen Sitzungsperiode sein Amt niederlegte. Für ihn rückt Myriam Wurster nach.















Bad Wildbad - Drei Mal hat Jörg Schober für die CDU bei den Gemeinderatswahlen kandidiert, drei Mal wurde er Stimmenkönig in Wildbad, so sagte es Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Nun, nach etwas mehr als zwölf Jahren, tritt der Stimmenkönig der Kernstadt ab. Gemäß Paragraf 16 der Gemeindeordnung (GemO) kann ein ehrenamtlich tätiger Bürger aus wichtigem Grund sein Ausscheiden aus dieser Tätigkeit verlangen.

Laut GemO ist dies auch dann der Fall, wenn er zehn Jahre lang dem Gemeinderat oder Ortschaftsrat angehört oder ein öffentliches Ehrenamt verwaltet hat. Somit hatten die Gemeinderatskollegen auch keine Veranlassung, Schober sein Ausscheiden zu verwehren, und stimmten dann auch großteils – bei einer Enthaltung, die wohl eher Bedauern ausdrücken sollte – zu.

Drei Mal Stimmenkönig in Wildbad

Es gehe darum, einen "wohlverdienten Stadtrat zu verabschieden", sagte Borg. Der "Stimmenkönig in Wildbad" kenne jedes Haus in der Stadt und sei immer ein Ansprechpartner der Bürger gewesen, der "stets ein offenes und freundliches Ohr für alle hatte", auch für den Gemeinderat und die Verwaltung. Diese habe wiederum von seinem Fachwissen im Bereich Friedhof, Natur, Pflanzen und der Bepflanzung in der Stadt profitiert. "Wir werden dich mit Sicherheit vermissen", schloss Borg.

Stadtplakette in Bronze

Er verlieh Schober zudem die Stadtplakette in Bronze. Gemäß der Ehrenordnung der Stadt Bad Wildbad erhalten diese Stadtplakette in Bronze "diejenigen Mandatsträger, die aus ihrem Amt ausscheiden, soweit sie ihr Amt ohne Tadel versehen und dem Gemeinderat mindestens eine volle Amtsperiode angehört haben". Schober wurde 2009 in den Gemeinderat gewählt und sowohl 2014 als auch 2019 wiedergewählt. In Anerkennung dieser Dienste für die Stadt verlieh der stellvertretende Bürgermeister die Plakette an den scheidenden Stadtrat.

Berufliche Grüne

Schober bedankte sich für die ehrenden Worte, und vor allem dafür, "dass du dich kurz gehalten hast". Darum habe er nämlich gebeten. Es sei beruflich immer wieder ein Spagat für ihn gewesen, seine Tätigkeit mit dem Ehrenamt zu vereinbaren. Am Anfang seien seine Eltern noch mit im Familienbetrieb tätig gewesen und er hatte mehr Zeit. Aber mittlerweile hätten sich die Fehlzeiten in den Sitzungen, auch in den Ausschüssen, immer weiter gehäuft.

Er sei dann von Bürgern angesprochen worden und habe nicht richtig antworten können, weil er nicht in der Materie war. So habe er sich gefragt, ob das noch Sinn mache oder ob nicht besser jemand nachrücken sollte, "der sich voll engagieren kann". Außerdem sei es ihm wichtig gewesen, noch von Jochen Borg verabschiedet zu werden und "nicht von irgendeinem Bürgermeister, der eine Lobeshymne singt, obwohl er mich gar nicht kennt". Er bedankte sich auch bei seinen Stadtratskollegen: "Es hat Spaß gemacht."

Neben den Dankesworten gab es auch Geschenke, sowohl von der Stadtverwaltung als auch von der CDU-Fraktion. Die tat sogar noch ein gutes Werk damit, denn es gab eine Flasche "Flutwein" von der Ahr.

Info: Myriam Wurster rückt nach

Für den ausgeschiedenen Stadtrat Jörg Schober (CDU) rückt Myriam Wurster in den Bad Wildbader Gemeinderat nach. Sie erhielt laut Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 1335 Stimmen und wurde somit für die CDU als erste Ersatzperson im Wohnbezirk Wildbad festgestellt. Da keine Hinderungsgründe festgestellt wurden, stimmte der Gemeinderat geschlossen dafür, dass Wurster nachrückt. Diese habe, so verriet Borg, in Rahmen ihres Staatsexamens eine Abhandlung über die Flößerei in Deutschland am Beispiel Calmbachs geschrieben.

Sie sprach die Verpflichtungsformel nach: "Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern."

Nach der Wahl bekräftigte Borg – "trotz Corona" – die Verpflichtung ordnungsgemäß "per Handschlag".