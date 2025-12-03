Gemeinderat Bad-Liebenzell: Zwei CDU-Stadträte treten zurück

Martin Hirschberger und Franziska Dürr treten aus dem Gemeinderat aus. Die CDU nominiert Nachrücker. In der nächsten Sitzung muss der Gemeinderat nun beides genehmigen.
Im Gemeinderat gibt es bald zwei neue Gesichter. Denn, so ist es den Unterlagen der Sitzung am kommenden Dienstag zu entnehmen, es treten zwei Stadträte aus der CDU-Fraktion zurück: Martin Hirschberger und Franziska Dürr. Hirschberger wurde zuletzt 2024 mit 2349 Stimmen in den Gemeinderat gewählt, Dürr mit 1911 Stimmen. Beide saßen schon zuvor im Gemeinderat.