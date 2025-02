Energiewende in Bad Liebenzell Das sagt der Ex-Klimaschutzmanager zur Kritik an seiner Arbeit

Fawad Mehmood ist fast drei Jahre Klimaschutzmanager in Bad Liebenzell gewesen. Im Gemeinderat hat es Kritik an seiner Arbeit gegeben. Die will er aber nicht auf sich sitzen lassen und zählt auf, was er geleistet hat.