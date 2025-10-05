Gemeinderat Bad Liebenzell: Doch keine PV-Anlage auf der Deponie

Auf der Erddeponie in Möttlingen sollte ein PV-Anlage nachhaltig Strom erzeugen. Doch eine Vorschrift verhindert das. Im Gemeinderat versteht das keiner.
Die Idee ist einfach und einleuchtend: Bevor der Hang der Deponie „Hochholz“ aufgeforstet wird, finden dort über mehrere Jahrzehnte PV-Module Platz. Die liefern nachhaltigen Strom. Die Stadt verdient daran mit. Von der Landesregierung sind solche Freiflächen-PV-Anlagen politisch gewollt. Der Regionalverband will demnächst - wie für die Windenergie - Vorrangflächen ausweisen. Doch in Möttlingen wird daraus nichts.