Gemeinderat Bad Herrenalb: Wald bringt mehr Ertrag als geplant

Etwas zu trocken und zu warm – trotz dieser eher ungünstigen Wetterbedingungen kam der Bad Herrenalber Stadtwald glimpflich davon, der Ertrag war über Plan. Und 2026?
Der Waldhaushalt für das Jahr 2026 war Thema in der jüngsten Bad Herrenalber Gemeinderatssitzung. Revierförster Michael Gues und Jan Heckmann von Malotka, stellvertretender Leiter der unteren Forstbehörde im Landratsamt Calw, stellten die Planungen für das kommende Jahr vor und gaben einen Überblick über das laufende Jahr im Bad Herrenalber Stadtwald.