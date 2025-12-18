Gemeinderat Bad Herrenalb: Räte sind sich oft einig – und treffen überraschende Entscheidung

Der Haushalt stand auch in Bad Herrenalb auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Und die Räte überraschten mit einer einmütigen Entscheidung.
Nach Diskussionen und intensiven Beratungen stand jetzt die Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2026 auf der Tagesordnung des Bad Herrenalber Gemeinderats. „Die Diskussionen haben gezeigt, wo wir stehen“, sagte Bürgermeister Klaus Hoffmann. Nun sei man „an einem Punkt, wo wir beschließen können und dann schauen, wie die Rechtsaufsicht das sieht“, so der Bürgermeister weiter. Vor dem Beschluss standen auch in Bad Herrenalb traditionell die Haushaltsreden der einzelnen Gemeinderatsfraktionen auf dem Programm.