Im Friedrich Arnold-Saal (Haus des Bürgers) wurde als erster Punkt die Änderung des Bebauungsplans Bildstöckle behandelt.

Das Areal liegt in der Kernstadt hinter dem Friedhof an der Auffahrt zur Brücke über die Bundesstraße beziehungsweise grenzt hinter Bäumen und Sträuchern an die Stadttangente.

Planungsträger für das Projekt ist nominell die Stadt Bad Dürrheim. Bei der Sitzung ging es um eine erste Änderung, was die Stadt schon im Januar bestimmte. Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes werden in Ergänzung zur Planzeichnung beschriebenen, die planungsrechtlichen Inhalte und örtliche Bauvorschriften festgesetzt.

Maximal drei Geschosse

Das Planungsbüro Hermle aus Gosheim hat die Federführung über das Vorhaben Bildstöckle inne. Für das Unternehmen erläuterte dessen Chef Karl Hermle das Projekt eingehend auch mit Übersichtskarten. Die Art der baulichen Nutzung gilt für ein Dorfgebiet im Sinne Paragraph fünf der Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Maximal drei Vollgeschosse sind zulässig. Höhe und Höhenlage mit einer maximalen Traufhöhe von neun und einer Firsthöhe von 10,50 Metern wurden erläutert. Es gilt eine Offene Bauweise. Flächen für Stellplätze und Carports, dann auch Verkehrsflächen und öffentliche Grünflächen wurden für das Projekt aufgezeigt, dann auch notwendige Aufschüttungen/Abgrabungen.

Maßnahmen erläutert

Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wurden erläutert. In weiteren Tagesordnungspunkten ging es etwa um Entwässerung, Anlagen für regenerative Energie und Schutzzonen thematisiert. Die beabsichtigen Änderungen zum ersten Plan wurden dann näher erläutert.

In der Forumsdiskussion wurden die geplanten Gebäude als Tiny-Häuser (Kleinsthäuser), die dann übereinander aufgestellt würden, aufgezeigt. Aktuell stehen auf dem Projektgelände zwei riesige rostrote Überseecontainer unter einem runden Zeltbaldachin, was manchem im Rat verwunderte. Die Platzierung einer 30 Meter langen Halle wurde diskutiert. Schon bald brachte es als Mitglied der Freien Wähler Wolfgang Reichmann auf den Punkt: Der erst im Vorjahr aktuell gewählte Gemeinderat besitzt ob vieler neuer Mitglieder nicht das umfassende Wissen zum Thema.

Wolfgang Reichmann ist für Ortsbegehung

Reichmann schlug nonchalant eine Ortsbesichtigung vor, der die anderen Fraktionen unisono schnell zu stimmten. „So kriegen wir mehr Fleisch an den Knochen“, kommentierte Barbara Fink den Beschluss, sie leitete die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Jonathan Berggötz.

Die Anpassung der Gebühren, die die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen betreffen, waren in Haushaltsanträgen zur Überprüfung gestellt worden. Stadtkämmerer Stefan Milles erläuterte die Sachverhalte. Die letzte Kalkulation war noch im Jahre 2017 erstellt worden. Neu wurde jetzt das bisherige Kalkulation- und Gebührenmodell von einer quadratmeterbezogenen Nutzungsgebühr als Basis hin auf ein Bettplatzmodell verändert.

Neukalkulation der Zuweisung

Im Rahmen der Neukalkulation wurden zudem die Benutzungssatzung inhaltlich überarbeitet und dabei an aktuelle Entwicklungen und Rechtsregelungen angepasst. Insbesondere dem Infektionsschutzgesetz wurde dabei Rechnung getragen. Vorgeschlagen wurde nun ein (monatlicher) Gebührensatz von 350 Euro für eine Person.

Für Menschen unter 18 Jahren wurde die Gebühr auf 230 Euro festgelegt. Der Gemeinderat stimmte den neuen Gebühren zu, die eine Deckung von 97,97 Prozent der Kosten darstellen. Der Gemeinderat beauftragte obendrein die Stadtverwaltung die Gebührenhöhe in der Satzung für 2027 zu überprüfen.

Diskutiert wurde im Gremium auch das Bezahlen entstandener Schäden durch Bewohner. Die sollen von diesen bezahlt werden, gegebenenfalls auch in kleinen Ratenbeträgen – dann eben aber auf eine längere Zeit.