1 Der neue Gemeinderat Bad Dürrheims setzt sich aus 29 Personen zuzüglich dem Bürgermeister zusammen, auf dem Bild fehlt Ingrid Limberger, die für die Festsitzung des Gemeinderats entschuldigt war. Foto: Marc Eich

Der neue Gemeinderat hat 29 Mitglieder, jetzt wurde er verpflichtet. Der Bürgermeister gab noch einen Ausblick.









Insgesamt traten zur Kommunalwahl 104 Kandidatinnen und Kandidaten an, 29 von ihnen schafften den Sprung in den Gemeinderat. Mit Blick auf alle erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz: Es war eine gute Auswahl an Personen, die auch einiges an Expertise mitbringen.