Gemeinderat Auggen: Essensreste locken Ratten an

EU-Biozidverordnung

Bisher gab die Gemeinde für die durch den Bauhof in bestimmten regelmäßigen Abständen vorgenommenen Bekämpfungsmaßnahmen , die fünf bis sechs Mal jährlich durchgeführt wurden und mit circa 150 Arbeitskraftstunden zu Buche schlugen, rund 8.000 Euro aus, fasste Bürgermeister Ulli Waldkirch zusammen. Mit der Vergabe der Bekämpfungsmaßnahmen an die Firma Förster wird es teurer. Der Pauschalpreis liegt bei 11.390 Euro. Die Beauftragung und Umsetzung soll ab September 2026 erfolgen. Waldkirch erinnerte daran, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Schädlingsbekämpfung insofern verändert haben, als dass die EU-Biozidverordnung und die nationale Gefahrstoffverordnung verschärft wurden. Die bisherigen, erworbenen Sachkundenachweise der Bauhofmitarbeiter zur Schädlingsbekämpfung reichen dann nicht mehr aus. Rattenköder dürfe man im Außenbereich und Kanalisation sowieso nicht einfach so auslegen, denn das berge immer die Gefahr, dass Hunde oder Katzen zu Schaden kommen oder sogar an einer Vergiftung sterben. Auch wegen dieser möglichen Gefahr ist der Bürgermeister froh, die Verantwortung an eine Spezialfirma übertragen zu können. „Die Gemeinde übergibt die Verantwortung für die Einhaltung der strengen Gefahrstoff- und Biozidverordnung an die Firma, die dafür auch besser zertifiziert ist, als die Bauhofmitarbeiter, die Firma trägt dann auch das Haftungsrisiko“, so Waldkirch. Vorgesehen ist, dass die Situation in Sachen Rattenbekämpfung 17-mal jährlich überprüft wird. Das biete dann auch einen sehr guten Schutz, meinte der Bürgermeister, denn die Firma betreibe ein sehr gutes Monitoring zu den Maßnahmen, was „dann auch wieder als Rückmeldung bei uns landet“, erläuterte er. Anhand des Monitorings lassen sich dann auch Problemstellen wie etwa in der Kanalisation konkret ausmachen und beseitigen. Gerd Huber (Freie Liste Auggen) stellte grundsätzlich fest, dass die bisherigen Sachkundenachweise für die Schädlingsbekämpfung eigentlich schon sehr umfänglich gewesen seien, das wisse man als Landwirt. „In der Landwirtschaft macht man ständig Qualifizierungen, für mich hockt da wieder jemand auf einem Posten, wo sonst wo kei‘ Arbeit hätt‘ „ kommentierte er zu den neuen Vorgaben.