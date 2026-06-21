Gemeinderat Auggen: Essensreste locken Ratten an

Der Gemeinderat Auggen vergibt die Rattenbekämpfung an die Firma Förster. Der Bauhof ist nun wegen strengerer Auflagen außen vor.
Vor kurzem wurde in der Gemeinde die Polizeiverordnung überarbeitet. Damit sind auch neue Vorgaben für die Rattenbekämpfung im Ort verbunden. Künftig darf der Bauhof aus rechtlichen Gründen die Bekämpfungsmaßnahmen nicht mehr durchführen. Der Gemeinderat hat deshalb einstimmig beschlossen, die turnusmäßig anfallende und auch die anlassbezogene Rattenbekämpfung an die Firma Förster zu vergeben.