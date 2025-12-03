Gemeinderat Albstadt: Wie viele Bauhöfe braucht die Stadt?

1 Marode: der Tailfinger Bauhof Foto: Martin Kistner Die Stadt Albstadt lässt prüfen, ob sich eine Zusammenlegung ihrer Bauhöfe lohnen würde.







Der Albstädter Gemeinderat hat die Stadtverwaltung beauftragt, die Ausschreibung für eine „Organisationsuntersuchung“ vorzubereiten, in der Vor- und Nachteile, Für und Wider einer Zentralisierung der Albstädter Betriebshofstandorte gegeneinander abgewogen werden sollen. Externe Fachleute sollen die Synergien, die durch eine Zusammenlegung des Ebinger und des Tailfinger Bauhofs sowie der Laufener Dependance des Betriebsamts ebenso prüfen wie den logistischen Mehraufwand, den die Zentralisierung möglicherweise mit sich brächte. Sie sollen außerdem die Kosten eines zentralen Neubaus mit denen der Komplettsanierung der Bestandsgebäude vergleichen.