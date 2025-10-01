Gemeinderat Albstadt: Wie sieht die Zukunft der Schillerschule aus?

Im April hatte der Albstädter Gemeinderat die Entscheidung über die Zukunft der Onstmettinger Schillerschule vertagt. Nun steht sie erneut auf der Tagesordnung.
Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat der Gemeinderat die Qual der Wahl zwischen einem halben Dutzend Vorschlägen, welche die GBO für Onstmettingens Haupt- und Werkrealschule erarbeitet hat. Im April waren es fünf; in der Zwischenzeit ist noch einer hinzugekommen, aber die Ausgangssituation ist die gleiche wie im April: Der Gebäudezustand der Schillerschule – und zwar sowohl der Grund- als auch der Haupt- und Werkrealschule – ist einigermaßen desaströs; für einen Neubau oder auch nur die Eins-zu-eins-Sanierung fehlt der Stadt das Geld.