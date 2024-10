Gemeinderat Albstadt: Was kostet der Halbstundentakt der Talgangbahn?

1 Tobias Bernecker erstattet Bericht. Foto: Kistner

Der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb hat am Donnerstag im Albstädter Gemeinderat den etatmäßigen Sachstandsbericht erstattet – und erneut die Gretchenfrage gestellt bekommen: Was kostet die Talgangbahn die Stadt?









Dabei ging es nur am Rand um die Aspekte, welche die Stadt unmittelbar betreffen: Wie viel die sogenannte Anschlussmobilität – Elektrobusse, Park & Ride, E-Bike, E-Scooter und was der Dinge mehr sind – , dazu die Außenanlagen und die Infrastruktur jenseits von Gleis und Bahnsteig kosten wird – auch im Vergleich zum aktuellen ÖPNV – , diese Frage musste Baubürgermeister Udo Hollauer in der Ratssitzung am Donnerstag nicht beantworten. CDU-Stadtrat Matthias Strähler, Wortführer der Kostenskeptiker in den Reihen des Gemeinderats, ließ aber keine Zweifel aufkommen, dass er zu gegebener Zeit eine Antwort fordern werde.