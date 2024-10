Gemeinderat Albstadt: Thomas Daus wird neuer Stadtbrandmeister

1 Thomas Daus nimmt die Gratulation von OB Roland Tralmer entgegen. Foto: Kistner

Der jetzige Kommandant der Feuerwehrabteilung Tailfingen wird Nachfolger von Michael Adam.









Die Abstimmung im Gemeinderat hätte nicht knapper ausgehen können: Zwei Wahlgänge waren erforderlich; in beiden erhielt Daus 14 von 28 möglichen Stimmen und damit nur eine mehr als der zweite Bewerber des Abends, der Straßberger Daniel Bantle – ein Gemeinderat hatte sich enthalten. Im ersten Wahlgang war eine absolute Mehrheit der Stimmen erforderlich, und das ist die Hälfte der Stimmen noch nicht. Im zweiten genügte dann die relative Stimmenmehrheit, und die erhielt Daus. In beiden Wahlgängen – die vor großer Zuhörerkulisse über die Bühne gingen – war geheim abgestimmt worden; es blieb also offen, welche Gemeinderäte für Daus und welche für Bantle votiert hatten.