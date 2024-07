Gemeinderat Albstadt: Roland Tralmer schüttelt 27 Hände

1 Oberbürgermeister Roland Tralmer (links) und seine Dezernenten Udo Hollauer (rechts vorne) und Steve Mall (dahinter) freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Gemeinderat. Foto: Karina Eyrich

Albstadts am 9. Juni gewählter Gemeinderat hat sich am Donnerstagabend konstituiert. Zunächst verpflichtete der Oberbürgermeister alle 27 anwesenden Ratsmitglieder – fünf fehlten – ehe die diversen Ratsgremien besetzt wurden.









Link kopiert



Der Amtseinsetzung der Volksvertreter war bei der konstuierenden Sitzung des Gemeinderats Albstadt eine Schweigeminute vorausgegangen: Verwaltungsvertreter und Ratsmitglieder gedachten der Opfer des Familiendramas, das sich am 14. Juli in Lautlingen ereignet hat – wobei Oberbürgermeister Roland Tralmer in einer kurzen Ansprache betonte, dass es in diesem Fall keine Täter, sondern nur Opfer gebe. Den Einsatzkräften, die am fraglichen und an den folgenden Tagen im Einsatz waren, dankte er im Namen von Stadtverwaltung und Gemeinderat.